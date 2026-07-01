Pronostici USA-Bosnia: marcatore e tiri in porta

Pronostici USA-Bosnia: i padroni di casa possono riuscire nell’impresa contro una squadra che ha faticato. Le scelte

Gli USA possono arrivare serenamente agli ottavi di finale sfruttando non solo il fattore campo che, come sappiamo, in partite del genere può sempre fare la differenza, ma anche la qualità della rosa e il fatto che la Bosnia non è che sia sto squadrone.

Vero che ci ha buttato fuori a noi, ma ricordiamo tutti com’è andata la partita. E poi anche in questo avvio di Mondiale, se non teniamo in considerazione l’ultimo match, la squadra europea ha mostrato di avere delle pecche. Sì, qualche elemento importante c’è. Poca cosa, però, rispetto a questi USA. Quindi, adesso, andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che, secondo noi, possono riuscire a centrare qualcosa di importante e diventare decisivi.

Pronostici USA-Bosnia: le nostre scelte

Balogun ha dimostrato in Europa – non solo in Francia dove gioca – di essere un attaccante di primissimo livello che può riuscire a segnare in qualunque modo. In una gara del genere, da dentro o fuori, con tutto il peso del Paese sulle spalle, crediamo possa essere uno in grado di prendersi le responsabilità che servono per andare avanti. Il maggiore candidato a segnare in questo match.

Passiamo adesso ai tiratori in porta: McKennie ha sempre avuto tempi giusti di inserimento e voglia di mettersi in mostra. Giocherà alle spalle appunto dell’attaccante incaricato a trovare la via del gol. E occhio, perché si trova sempre dentro l’area di rigore avversaria e capisce quasi sempre in anticipo dove potrebbe cadere il pallone. Infine, una conclusione dentro lo specchio dei pali anche per Alajbegovic, la stellina della Bosnia, un giocatore che ha fatto vedere delle qualità importanti sotto il profilo tecnico e, per questo motivo, nel mirino delle big.

Ricapitolando, infine: Balogun marcatore plus, McKennie e Alajbegovic over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 6,74 volte la posta.