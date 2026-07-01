Pronostici Portogallo-Croazia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Portogallo-Croazia: per Ronaldo e soci è un impegno assai complicato. Ecco chi la potrebbe decidere

Il Portogallo forse ha incontrato la squadra più complicata in questi sedicesimi di finale. Una squadra, quella croata, che è in crescita dopo aver perso contro l’Inghilterra al debutto.

Diciamo però che rimangono comunque i lusitani i favoriti: hanno in rosa dei giocatori che hanno vinto le ultime due Champions League e pure Cristiano Ronaldo. La doppietta fatta nella seconda partita di questo Mondiale non basta a CR7, vuole tutto. Ma non solo, c’è anche un altro fattore che ci spinge a dire come il Portogallo sia favorito. Quale? La questione che alla Croazia in tutto questo manchi un vero attaccante di razza lì davanti. Non c’è il finalizzatore, quello in grado di decidere con una sola giocata le partite. E in gare come questa, da dentro o fuori, potrebbe fare la differenza.

Pronostici Portogallo-Croazia: le nostre scelte

Per l’ultima parte del nostro articolo è evidente che noi per quanto riguarda il marcatore andiamo a scegliere l’attaccante. Quindi Ronaldo. Gli basta un mezzo pallone servito con i tempi giusti per spaccare la porta avversaria. Ma non solo: il gol lo potrebbe pure trovare grazie ai palloni da fermo. CR7, quindi, è la nostra scelta.

Andiamo diretti sui possibili tiratori in porta: rimanendo in casa Portogallo Bruno Fernandes (per le qualità tecniche e per il fatto che ci possa provare dalla distanza) e Neves (per i tempi di inserimento) sono i maggiori indiziati per riuscire a centrare almeno una volta lo specchio della porta avversaria. In casa Croazia gli occhi sono tutti su Sucic: il calciatore dell’Inter ha alzato in maniera sensibile il livello delle sue prestazioni e potrebbe riuscire di nuovo a centrare i pali della porta portoghese.

Ricapitolando, quindi: Ronaldo marcatore plus, Bruno Fernandes, Joao Neves e Sucic over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 26,74 volte la posta.