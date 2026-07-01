Giovedì di verdetti a Wimbledon: i pronostici del secondo turno

De Minaur, Fritz, Mensik e Zverev tornano in campo a Wimbledon per il secondo turno: i pronostici dei match più caldi di giovedì 2 luglio.

Il primo turno ci ha già riservato non poche sorprese e colpi di scena, ma ci sono tutti i presupposti per pensare che il secondo non sarà assolutamente da meno. In programma, giovedì 2 luglio, ci sono infatti delle sfide che promettono scintille, come quella tra Alex de Minaur e Adrian Mannarino.

L’australiano ha superato senza troppi problemi l’ostacolo Burruchaga, crescendo dopo un primo set più complicato del previsto, mentre Mannarino ha liquidato Droguet con l’autorità di chi sull’erba sa muoversi benissimo. I precedenti dicono 5-1 per De Minaur e questo dato, inevitabilmente, pesa parecchio: il francese potrà anche spezzare il ritmo dell’avversario e allungare gli scambi, ma il divario atletico e la continuità dell’australiano sembrano troppo grandi per pensare a un ribaltone.

Più netto, almeno sulla carta, il confronto tra Taylor Fritz e Patrick Kypson. Fritz ha aperto il torneo con una vittoria pulita e convincente, senza lasciare troppo spazio a dubbi, mentre Kypson ha avuto bisogno di quattro set per liberarsi del primo ostacolo. Il ranking e la qualità complessiva spingono fortissimo dalla parte dell’americano, che su questa superficie resta uno dei più affidabili del circuito. Se non “inciamperà” da solo, cosa che ogni tanto accade, dovrebbe passare il turno senza grossi problemi.

Chi va al terzo turno di Wimbledon?

La partita più interessante del calendario del 2 luglio è forse quella tra Jakub Mensik e Grigor Dimitrov. Il ceco arriva da una battaglia durissima contro Samuel, risolta solo al quinto set, mentre Dimitrov ha avuto un esordio molto più lineare. Eppure Mensik sembra avere oggi qualcosa in più sul piano dell’esplosività e della fiducia. I precedenti lo premiano (2-0), e questo sposta leggermente il pronostico verso di lui.

Chiude il quadro Alexander Zverev contro Valentin Royer. Il tedesco ha dovuto lavorare parecchio contro Blockx, cedendo anche un set, ma ha mostrato la solita solidità nei momenti pesanti, benché l’erba non sia storicamente la superficie a lui più congeniale. Royer arriva con entusiasmo dopo aver ribaltato Wendelken, ma il salto di livello necessario per battere un titano del calibro di Sascha è gigantesco. Qui la sensazione è che Zverev, pur senza brillare, abbia abbastanza margine per rispedirlo a casa senza troppi complimenti.

De Minaur IN De Minaur-Mannarino

Fritz IN Fritz-Kypson

Mensik IN Mensik-Dimitrov

Zverev IN Royer-Zverev