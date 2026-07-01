Paolini e Grant, doppio esame a Wimbledon: analisi e pronostici

Due italiane protagoniste a Wimbledon nella giornata del 2 luglio: Paolini cerca continuità, Grant sogna un altro colpo grosso.

Il secondo turno femminile di Wimbledon mette di nuovo sotto i riflettori due italiane, con scenari molto diversi ma ugualmente interessanti. Jasmine Paolini arriva alla sfida con Viktorija Golubic dopo un esordio da montagne russe: sotto 0-6 nel primo set contro Robin Montgomery, l’azzurra ha saputo ricostruire il match pezzo dopo pezzo, ribaltandolo con una rimonta che ha avuto del clamoroso – e dell’inaspettato, essendo sfavoritissima alla vigilia del match – ha detto molto più del punteggio finale.

Non è stata una prestazione brillante, ma è stata una vittoria molto importante sul piano mentale per la nostra portacolori. Di quelle che, almeno si spera, fanno umore.

Golubic, però, sull’erba è tutt’altro che un’avversaria morbida e facilmente abbordabile: il suo tennis può creare problemi, specialmente nel caso in cui la Paolini dovesse partire male come nella gara precedente. I precedenti non sono rassicuranti, posto che la svizzera conduce per 3 a 1. Nonostante questo, il livello medio dell’azzurra resta superiore e la sensazione è che, smaltita la tensione del debutto, Jasmine abbia gli strumenti per prendersi il match e acciuffare il pass per il turno successivo.

Wimbledon, pronostici Wta: il secondo turno di Paolini e Grant

Più intrigante, per certi versi, la sfida tra Tyra Grant e Marie Bouzkova. Qui il pronostico sorride alla ceca, e non è difficile capirne il motivo: ha più esperienza, è più abituata a questi palcoscenici e ha una maggiore solidità nel lungo periodo. Bouzkova è una giocatrice che raramente si scompone e sull’erba, dettaglio di non poco conto, ha spesso trovato ottime soluzioni.

Eppure, sottovalutare la nostra Tyra dopo il primo turno sarebbe un errore bello grosso. L’azzurra ha eliminato nientepopodimeno che la padrona di casa Katie Boulter partendo da sfavorita netta, ribaltando completamente il pronostico e mostrando personalità fuori scala per età e contesto. Se è riuscita a reggere quella pressione, può tranquillamente mettere in discussione anche questa partita. Bouzkova resta la scelta più logica, ma il colpo a sorpresa, stavolta, non è da escludersi. Nella peggiore delle ipotesi, verosimilmente, Grant vincerà almeno un set.

Paolini IN Paolini-Golubic

Bouzkova IN Grant-Bouzkova