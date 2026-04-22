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Pronostici Atalanta-Lazio: marcatore e tiratori

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Atalanta-Lazio, le dritte in chiave player building del match valido per il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia

Dopo il 2-2 dell’andata, Atalanta e Lazio si ritrovano uno contro l’altra in un match che si preannuncia denso di contenuti e di spunti realizzativi. Abituate ad avere un approccio veemente alle contese, le due squadre proveranno a far saltare il banco tenendo alto i rispettivi baricentri.

Krstovic e Zalewski
Pronostico Atalanta-Lazio, le scelte player building (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un nome intrigante in chiave player building è quello di Krstovic. L’ex Lecce ha trovato la via del gol in ben 10 occasioni in campionato (l’ultima a Roma contro gli uomini di Gasperini): gli 85 tiri complessivi di cui si è reso protagonista sono una miniera alla voce quasi marcatore con sostituto.

Palladino si affida anche alla qualità dei suoi trequartisti per scardinare l’attenta retroguardia di Sarri che sugli esterni tende a concedere qualcosina soprattutto se attaccata con una certa continuità: ipotizzare che uno specialista come Zappacosta centri la porta almeno una volta nei 90 minuti non delinea uno scenario utopistico.

Il periodo di forma della Lazio, però, spinge i biancocelesti a guardare con un certo ottimismo all’impegno in terra orobica: il successo di Napoli, sotto questo punto di vista, è stato galvanizzante. Taylor – impattante quando vede spazio sufficiente da attaccare – e Noslin sono due candidature importanti alla voce Over 0,5 tiro in porta plus.

Krstovic quasi marcatore con sostituto; Zappacosta, Taylor e Maldini Over 0,5 tiri in porta plus si trovano a quota 11,09 su Goldbet.

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