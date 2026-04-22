Pronostico Rayo Vallecano-Espanyol: è assalto alla salvezza

Rayo Vallecano-Espanyol, il pronostico del match di Liga spagnola in programma giovedì alle ore 20

La semifinale di Conference League raggiunta dopo il doppio confronto con l’AEK, ha ridato un grosso entusiasmo al Rayo Vallecano. Che adesso ha come obiettivo quello di avvicinarsi alla salvezza.

Sono tre i punti che dividono queste due squadre in classifica a favore degli ospiti che, dopo una prima parte di stagione fatta a mille all’ora (si pensava potessero rientrare nelle coppe europee) hanno perso punti importanti e hanno trovato il proprio status: quello di una squadra che non può andare oltre.

Nonostante le due sconfitte di fila arrivate nelle ultime uscite – una ininfluente appunto in coppa – il Rayo è una squadra che, soprattutto quando gioca in casa, si trasforma: quattro risultati utili nelle ultime cinque e una sconfitta in Conference che non è costata il passaggio del turno. Ora, prima di pensare alla prossima gara europea che vale davvero tanto, sarebbe opportuno pensare all’aggancio in classifica che garantirebbe quasi la permanenza certa.

Insomma, le motivazioni, pendono tutte da un lato.

Come vedere Rayo Vallecano-Espanyol in diretta tv e in streaming

Il match Rayo Vallecano-Espanyol, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 20. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Crediamo che il Rayo Vallecano (dentro una gara da almeno tre reti complessive), possa riuscire a prendersi una vittoria che vorrebbe dire salvezza.

Probabili formazioni Rayo Vallecano-Espanyol

RAYO VALLECANO (5-4-1): Batalla; Ratiu, Vertrouwd, Ciss, Espino; Valentin, Lopez; Akhomach, Palazon, Chavarria; De Frutos.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Exposito, Lozano; Ngonge, Terrats, Dolan; Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1