Pronostici Messico-Corea del Sud: debutto con i fiocchi per entrambe le formazioni. Ecco le nostre scelte

Messico e Corea del Sud hanno iniziato alla grande questo Mondiale vincendo le loro partite. Un motivo in più per guardare con molto interesse alla seconda partita del girone: una vittoria darebbe l’accesso al pass per i sedicesimi, ma visto che passano quasi tutte, anche un pareggio potrebbe andare bene.

Non pensiamo – almeno nei primi settanta minuti di gioco – che si possano fare calcoli. Ci aspettiamo, quindi, una partita aperta e che potrebbe essere decisa da quegli uomini che in un caso, o nell’altro, si sono sempre messi in evidenza rispetto al resto della squadra. Andiamo a vedere, quindi, quali sono questi calciatori che si possono rivelare decisivi.

Pronostici Messico-Corea del Sud: marcatore e tiri in porta

Ha segnato al debutto e lo potrebbe rifare. Quinones ci ha messo 9minuti per mettere a segno il primo gol del Mondiale. Il migliore in campo della partita ha calciato anche un’altra volta nello specchio della porta. Quindi sta bene, è in forma, e contro la forte difesa – sotto l’aspetto fisico – della Corea del Sud, potrebbe riuscire a sgusciare e trovare lo spazio per colpire di nuovo.

Questione tiratori: anche Jimenez ha segnato, una storia incredibile la sua, dopo un terribile infortunio alla testa che ha rischiato di fargli chiudere con largo anticipo la carriera. Ha segnato e non ha nessun intenzione di fermarsi. Almeno due tiri nello specchio della porta da parte sua ce li aspettiamo. Almeno una conclusione dentro lo specchio invece da parte di Son: sappiamo quello che ha dato e quello che potrà dare ancora alla Corea, nonostante sia andato a giocare in MLS. Ma le qualità tecniche (soprattutto se dovesse trovare lo spazio tra le linee) non si discutono.

Ultimo consiglio per quanto riguarda l’assist-man: Gutierrez non solo ha le qualità per servire palloni in profondità e alle spalle della linea difensiva avversaria, ma anche da fermo ha il piede caldo. Un nome da tenere in considerazione.

Ricapitolando, quindi: Quinones marcatore plus, Jimenez over 1,5 tiri in porta plus, Son over 0,5 tiri in porta plus e Gutierrez Assist DUO, su Sportbet hanno un valore di 52,36 volte la posta.