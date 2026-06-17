Derby tedesco nell’arena di Halle: Zverev-Hanfmann per i quarti

Scontro tra connazionali giovedì alla Owl Arena: analisi e pronostico della sfida tra Zverev e Hanfmann, valida per gli ottavi di finale di Halle.

Orfana sia del numero 1 che del numero 2 del mondo, la stagione sull’erba ci sta comunque regalando non poche sorprese. E in queste ore, ad Halle, sui prati della Owl Arena, il destino sta muovendo i suoi fili in vista dell’inizio delle fasi più calde del torneo. All’orizzonte ci sono i quarti, ragion per cui i big sanno bene che il margine di errore, a questo punto, è praticamente minimo.

Tra gli incroci più interessanti della giornata di giovedì 18 giugno c’è il derby tedesco tra Alexander Zverev e Yannick Hanfmann. Il neo campione del Roland Garros, per via della rapida transizione dall’erba alla terra rossa, ha dovuto lottare più del previsto al debutto, piegando la resistenza del ceco Vit Kopriva solo al terzo set dopo un match molto combattuto. Di contro, il suo avversario si presenta a questo appuntamento dopo aver superato con un netto e convincente duplice 6-2 il giovane brasiliano Joao Fonseca, confermando un buon feeling con questa superficie.

Zverev ha speso preziose energie nervose all’esordio per scrollarsi di dosso le scorie dello Slam d’Oltralpe, ma la sua superiorità tecnica e la capacità di alzare il livello nei punti chiave rimangono una garanzia. Hanfmann giocherà con la spensieratezza di chi parte senza i favori del pronostico, provando a sfruttare il suo tennis d’attacco per togliere tempo al connazionale. Alla distanza, tuttavia, la maggiore cilindrata del finalista di Parigi dovrebbe fare la differenza.

Zverev-Hanfmann: il pronostico

Non è una sfida inedita, ma è come se lo fosse. I due giocatori si sono affrontati moltissimo tempo fa, nel 2018, ragion per cui sarà una gara dalle moltiplici incognite. Alla luce della caratura internazionale e dell’attuale stato di esaltazione del nativo di Berlino, Zverev è il favorito principale per il passaggio del turno. Hanfmann proverà a rimanere aggrappato alla partita sfruttando l’appoggio del pubblico di casa, il che lascia presagire una sfida lottata almeno nelle prime battute. Il pronostico pende a favore di Zverev, ma l’ipotesi che Hanfmann possa strappare un set o trascinare almeno un parziale al tie-break è da tenere in forte considerazione.