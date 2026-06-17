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Pronostici Canada-Qatar: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Canada-Qatar: i padroni di casa dopo il pareggio al debutto non possono più sbagliare. Ecco le nostre scelte

Dopo il pareggio nel match d’apertura contro la Bosnia, il Canada padrone di casa non si può permettere altri passi falsi. E il calendario aiuta, visto che il Qatar non sembra essere un ostacolo insormontabile.

Pronostici Canada-Qatar
Pronostici Canada-Qatar: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I canadesi hanno qualità, nonostante tutto. Possono vincere in maniera anche abbastanza facile e possono prendersi tre punti che potrebbero essere fondamentali. E che tra le altre cose potrebbero anche bastare per il passaggio del turno. Insomma, ci aspettiamo una vittoria del Canada. E andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si possono prendere la scena.

Pronostici Canada-Qatar: ecco le nostre scelte

La maglia da titolare se la giocano David e Larin. A quanto pare il tecnico potrebbe dare di nuovo una possibilità dal primo minuto all’attaccante della Juventus. Che vuole sbloccarsi e lo potrebbe fare. Quindi, per quanto riguarda i possibili marcatori scegliamo lui. Si muove bene. Almeno nella prima partita è stata così, anche se poi sottoporta è stato poco lucido. Magari il ct gli ha chiesto di rimanere davanti. E segnare, che poi è il suo compito.

Millar è un altro che potrebbe trovare lo specchio della porta. L’attaccante dell’Hull City – che ha trascinato la sua squadra in Premier League – è elettrico. E ha coraggio, tant’è che ci ha provato anche dalla distanza contro la Bosnia. Insieme a lui – per un tiro nello specchio della porta – occhio a Buchanan. L’esterno ex Inter adesso al Villarreal ha il passo giusto e i tempi altrettanto giusti per gli inserimenti. Infine un consiglio per l’assist-man: c’è Eustaquio che batte tutti i calci da fermo.

Ricapitolando, quindi: David marcatore plus, Buchanan e Millar over 0,5 tiri in porta plus e Eustaquio assist DUO, su SportBet hanno un valore di 19,86 volte la posta. 

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