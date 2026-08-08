Pronostico Brighton-Roma: il ritiro si chiude con una vittoria

Brighton-Roma è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 16. Formazioni, pronostico e dove vederla in tv e in streaming

La Roma di Gasperini è ancora incompleta, lo sappiamo. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esterno, intanto, e pure di un giocatore a tutta fascia. Ma l’arrivo di Castro in avanti ha già sicuramente alzato il livello della rosa.

Il ritiro in Galles si chiuderà con questa amichevole contro il Brighton, una formazione di Premier League. Ed è, ad oggi, l’impegno più complicato. Ma solamente in un’amichevole in questo precampionato i giallorossi non hanno dimostrato di essere in palla. Ecco perché, alzare il livello, significa farsi trovare pronti nel migliore dei modi alla prima giornata di campionato.

Gasperini manderà in campo la Roma migliore, mentre il Brighton – che prima della vittoria contro lo Strasburgo aveva perso due partitelle – qualche cambio di formazione lo potrebbe fare. Quindi ci paiono possano decisamente partire favoriti i giallorossi, una squadra che punta al massimo in un’annata dove tornerà a suonare anche la musichetta della Champions League. Sicuramente, questo match, regalerà almeno un gol per squadra.

Come vedere Brighton-Roma in diretta tv e in streaming Brighton-Roma, amichevole, è in programma sabato alle 16 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Roma è quotata 2.60 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.43 su GoldBet e Lottomatica e 1.45 su SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Gara sicuramente da GOL. Questo è sicuro. Quindi per chi vuole rimanere in serenità allora questo è il pronostico giusto. Ma noi crediamo anche che la Roma possa riuscire a chiudere il ritiro con una vittoria. Le probabili formazioni di Brighton-Roma BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Wieffer, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Minteh, Hinshelwood, Osman; Kostoulas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Mannini, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Dybala, Soule; Castro. POSSIBILE RISULTATO: 1-2