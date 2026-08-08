Pronostico Brighton-Roma: il ritiro si chiude con una vittoria

Brighton-Roma è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 16. Formazioni, pronostico e dove vederla in tv e in streaming
La Roma di Gasperini è ancora incompleta, lo sappiamo. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esterno, intanto, e pure di un giocatore a tutta fascia. Ma l’arrivo di Castro in avanti ha già sicuramente alzato il livello della rosa.
Il ritiro in Galles si chiuderà con questa amichevole contro il Brighton, una formazione di Premier League. Ed è, ad oggi, l’impegno più complicato. Ma solamente in un’amichevole in questo precampionato i giallorossi non hanno dimostrato di essere in palla. Ecco perché, alzare il livello, significa farsi trovare pronti nel migliore dei modi alla prima giornata di campionato.
Gasperini manderà in campo la Roma migliore, mentre il Brighton – che prima della vittoria contro lo Strasburgo aveva perso due partitelle – qualche cambio di formazione lo potrebbe fare. Quindi ci paiono possano decisamente partire favoriti i giallorossi, una squadra che punta al massimo in un’annata dove tornerà a suonare anche la musichetta della Champions League. Sicuramente, questo match, regalerà almeno un gol per squadra.
Come vedere Brighton-Roma in diretta tv e in streaming
Brighton-Roma, amichevole, è in programma sabato alle 16 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione.
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Il pronostico
Gara sicuramente da GOL. Questo è sicuro. Quindi per chi vuole rimanere in serenità allora questo è il pronostico giusto. Ma noi crediamo anche che la Roma possa riuscire a chiudere il ritiro con una vittoria.
Le probabili formazioni di Brighton-Roma
BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Wieffer, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Minteh, Hinshelwood, Osman; Kostoulas.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Mannini, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Dybala, Soule; Castro.
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