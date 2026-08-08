Pronostico Manchester United-PSG: doppio cantiere aperto

Manchester United-PSG è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 17. Formazioni, pronostico e dove vederla in tv e in streaming
Il PSG è un cantiere aperto, molto più del Manchester United. Certo, pure i Red Devils in questo momento stanno cercando di sistemare la squadra, ma la situazione è molto simile. A questi vanno aggiunti tutti gli uomini che i parigini attendono dopo il Mondbiale.
La pesante sconfitta in amichevole contro il Maiorca un po’ l’amaro in bocca lo ha lasciato a Luis Enrique. Parliamo pur sempre della squadra due volte campione d’Europa praticamente distrutta da una di Liga che lotta ogni anno per salvarsi. Lo United, invece, nell’ultima partita giocata ha vinto contro l’Atletico Madrid dimostrando, comunque, di aver fatto dei progressi. E almeno anche sotto il profilo dell’allenatore si sta cercando quella continuità mancante: Carrick il suo lavoro lo sta facendo bene e si è guadagnato la riconferma.
In ogni caso, entrando nel dettaglio di questa amichevole, crediamo che lo United si possa togliere un’altra soddisfazione importante. Sì, gli inglesi stanno lavorando da molto tempo con una rosa quasi pronta (o per meglio dire meno con la scritta lavori in corso rispetto al PSG) e quindi possono centrare un’altra vittoria. Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe andare a finire.
Come vedere Manchester United-PSG in diretta tv e in streaming
Manchester United-PSG, amichevole, è in programma sabato alle 17 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione.
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Comparazione quote
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Il pronostico
United vincente, almeno noi la vediamo così. In una gara che, comunque, dovrebbe regalare almeno un gol per squadra e di conseguenza anche l’over.
Le probabili formazioni di Manchester United-PSG
MANCHETSER UNITED (4-2-3-1): Heaton; Yoro, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Mount; Diallo, Lacey, Dorgu; Mbeumo.
PSG (4-3-3): Safonov; Boly, Zabarnyi, Koukaba, Lucea; Mayulu, Beraldo, Fernandez; Mbaye, Ndiiantou, Kvaratskhelia.
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