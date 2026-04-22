Pronostico Real Oviedo-Villarreal: il rilancio non serve a nulla

Real Oviedo-Villarreal, il pronostico del match di Liga spagnola in programma giovedì alle ore 21:30

Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, il Real Oviedo ha fatto capire di essere una squadra viva. Ma la salvezza rimane comunque un miraggio.

L’ultimo posto in classifica e sette punti di svantaggio rispetto alla squadra che rimarrebbe nella Liga sono un margine troppo ampio. Insomma, la situazione ci pare delineata e possibilità che questa squadra possa riuscire a prendersi una permanenza non ce ne stanno.

E in tutto questo arriva anche il Villarreal: la truppa di Marcelino, terza in classifica, ormai ha quasi blindato il posto nella prossima Champions League. Ma arrivati a questo punto dell’annata, e con un Atletico che ha comunque altri pensieri in testa, il compito è uno solo: chiudere al terzo posto.

Intento chiaro e motivazioni quindi esistenti per questo finale di stagione. La truppa gialla vuole mettersi alle spalle una delle squadre più forti d’Europa – la semifinale è un dato di fatto – e vuole togliersi delle soddisfazioni. Insomma, ci pare chiaro come possa andare a finire questa partita.

Come vedere Real Oviedo-Villarreal in diretta tv e in streaming

Il match Real Oviedo-Villarreal, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:30 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Il Villarreal deve vincere questa partita perché vuole chiudere la terzo posto. L’Oviedo, nonostante qualche segnale di ripresa, non può in nessun modo salvarsi. Ecco che il colpo esterno ci pare logico.

Probabili formazioni Real Oviedo-Villarreal

REAL OVIEDO (4-4-2): Escandell; Vidal, Bailly, Calvo, Lopez; Fernandez, Sibo, Cazorla, Chaira; Reina, Vinas

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Gueye, Alfon; Moreno, Oluwaseyi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2