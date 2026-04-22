Pronostici Burnley-Manchester City: marcatore e tiri in porta

Pronostici Burnley-Manchester City: la squadra di Guardiola ha riaperto il campionato con la vittoria sull’Arsenal. Gli uomini decisivi
La vittoria sull’Arsenal di domenica scorsa ha riaperto la Premier League. Il Manchester City adesso è quasi padrone del proprio destino anche se, la differenza reti, per il momento premia la truppa di Arteta.
Quindi, l’obiettivo, non è solo quello di vincere le partite ma farlo con diversi gol soprattutto in quelle che il valore della squadra avversaria evidentemente lo permette. E contro un Burnley ormai retrocesso la situazione ci pare possa essere apparecchiata per una semplice vittoria della squadra allenata dal tecnico catalano. Una situazione bella, da sfruttare al massimo, e che potrebbe regalare delle grosse sorprese. Insomma, andiamo a vedere insieme quali sono gli uomini che, in questo match, si potrebbero rivelare decisivi. La vittoria esterna non ci pare possa essere mai in discussione.
Pronostici Burnley-Manchester City: gli uomini decisivi
Nel cuore dell’attacco ci sarà ovviamente Haaland, colui che ha deciso il match contro i Gunners. Una rete del norvegese non ci pare possa essere messa in nessun modo in discussione e non lo sarà. Lui è un vero e proprio trascinatore e magari potrebbe farne anche un paio di gol.
Questione tiri in porta: Doku e Cherki sono uomini che in qualunque momento possono alzare il livello delle proprie prestazioni e cercare almeno un tiro nello specchio della porta. Hanno una velocità (il primo) e una tecnica (il secondo) di un’altra categoria rispetto alla squadra avversaria ma anche rispetto ai propri compagni. E siccome ci aspettiamo, come detto, un vero e proprio assalto del City, almeno un tiro nei pali lo dovrebbero trovare entrambi. Anzi, il belga almeno due. Infine, occhio a Flemming in casa Burnley: lui è quell’attaccante che alla fine della stagione potrebbe anche volare verso altri lidi e rimanere in Premier. Magari è la serata giusta per farsi vedere e apprezzare contro una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato.
Ricapitolando, quindi: Haaland marcatore plus, Doku over 1,5 tiri in porta plus, Cherki e Flemming over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,68 volte la posta.
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