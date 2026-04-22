Pronostico GA Eagles-AZ Alkmaar: il sogno è la Champions League

G.A. Eagles-AZ Alkmaar è valida per la trentunesima giornata di Eredivisie: probabili formazioni e pronostico

Stanno fondamentalmente bene queste due squadre, anche se in questo finale di stagione hanno degli obiettivi diversi.

Gli Eagles sono sereni in classifica, grazie a sette punti conquistati nelle ultime cinque partite, questa squadra ha messo in cassaforte la salvezza e ormai è troppo distante sia dalla zona rossa sia da quella che permette di di prendersi i playoff per le coppe europee. A differenza dell’AZ che, nonostante sia sicuro della qualificazione in Europa League dopo aver vinto la Coppa d’Olanda pochi giorni fa, sogna la possibilità di andare agli spareggi di Champions, che sì, cambiano tutto. Non è semplice, servono delle vittorie consecutive, ma il fatto che questa squadra viaggi sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto il trofeo interno potrebbe agevolare le cose.

Come vedere G.A. Eagles-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming

G.A. Eagles-AZ Alkmaar è in programma giovedì alle 18:45. La partita in questione non si potrà seguire da nessuna parte in Italia, al momento nessuno ha acquisito i diritti per la Eredivisie. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’AZ è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.43 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Negli ultimi cinque scontri diretti questo match ha regalato sempre, e almeno, tre reti complessive. Sarà così pure in questo caso, e crediamo che il pronostico penda verso la squadra ospite. Le probabili formazioni di G.A. Eagles-AZ Alkmaar G.A. EAGLES (4-2-3-1): De Busser; Sampsted, Adelgaard, Kramer, James; Meulensteen, Breum; Tengstedt, Edvardsen, Suray; Sigurdarson.

AZ ALKMAAR (3-4-2-1): Zoet; De Wit, Penetra, Goes; Dijkstra, Smit, Koopmeiners, Mijnans; Jensen, Parrott, Weslley. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2