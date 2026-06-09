Ottavi a Stoccarda: l’erba mette alla prova Shelton e Fritz

Scocca l’ora degli ottavi di finale all’Atp di Stoccarda: Bellucci cerca i quarti contro Hanfmann. Debutto sull’erba anche per Fritz e Shelton.

La stagione sui prati entra nel vivo all’ATP 250 di Stoccarda con quattro sfide d’alta quota valevoli per l’accesso ai quarti di finale, nell’ambito delle quali ad avere la meglio sarà chi riuscirà più velocemente ad adattarsi alla “nuova” superficie. Particolarmente interessante agli occhi dei tifosi azzurri, tra quelle in programma nella giornata di mercoledì 10 giugno, sarà la sfida tra l’italiano Mattia Bellucci e il tedesco Yannick Hanfmann.

Il tedesco parte con i favori del pronostico grazie al precedente vinto contro il lombardo, alla maggiore esperienza complessiva su questa superficie e al vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, fattori che in genere si rivelano determinanti nei turni d’avvio sui prati. Ci aspettiamo però, verosimilmente, un epilogo al terzo set.

Tutto in discesa, almeno sulla carta, il debutto di Taylor Fritz, benché lo statunitense non stia attraversando uno dei periodi migliori della sua carriera. Il campione in carica a Stoccarda affronta la giovane wild card spagnola Martin Landaluce in una gara in cui è nettamente favorito: la sua abitudine ai ritmi rapidi e lo storico eccellente nel torneo tedesco lo pongono una spanna sopra l’avversario.

Stoccarda, i vincenti dei match di mercoledì 10 giugno

Il tabellone dell’Atp di Stoccarda, che si gioca parallelamente a quello di ‘s-Hertogenbosch, propone anche un interessante incrocio tutto statunitense tra la testa di serie numero uno Ben Shelton e Marcos Giron.

Shelton gode dei favori del pronostico per la sua capacità innata di fare male nei primi due colpi dello scambio, una dinamica ideale per sfruttare la velocità dei campi in erba rispetto a un regolarista come Giron.

A chiudere il programma è il match tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e il qualificato belga Gauthier Onclin. Il transalpino è il favorito dell’incontro, forte di un buon rendimento nell’ultimo periodo e di un’esuberanza fisica rende difficile ipotizzare un passo falso contro Onclin.

Hanfmann in Bellucci-Hanfmann

Fritz in Landaluce-Fritz

Mpetshi Perricard in Mpetshi Perricard-Onclin

Shelton in Shelton-Giron