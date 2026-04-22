Pronostico Stoccarda-Friburgo: i campioni non abdicano

Stoccarda-Friburgo è la semifinale di Coppa di Germania: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
I campioni in carica, sì lo Stoccarda è il detentore del titolo, cercano un’altra finale contro un Friburgo in corsa anche per una coppa europea.
Il percorso per i padroni di casa – è una gara secca – è stato semplice, visto che hanno affrontato solamente formazioni di altre divisioni con un solo vero impegno importante contro il Mainz. Per il resto tutto molto agevole. Non sarà semplice contro i bianconeri, che hanno trovato in queste ultime settimane la marcia giusta con quattro vittorie di fila in tutte le manifestazioni e un’autostima incredibile che permette anche di fare sogni di gloria. Ma è evidente che il fattore campo, in primis, ma anche le meno partite giocate fino al momento che a questo punto dell’anno possono fare la differenza, siano un elemento che non possiamo non tenere in considerazione. E poi, a completare l’opera, ci sono anche gli ultimi scontri diretti: tenendo in considerazione le ultime quattro partite, lo Stoccarda ha sempre battuto il Friburgo. Si va, insomma, per la quinta affermazione di fila che vuole dire finale.
Come vedere Stoccarda-Friburgo in diretta tv e in streaming
Stoccarda-Friburgo è in programma giovedì alle 20:45. La partita in questione non si potrà seguire da nessuna parte in Italia, al momento nessuno ha acquisito i diritti per la Coppa di Germania.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La gara almeno una rete per squadra la dovrebbe comunque regalare, anche perché il Friburgo sotto l’aspetto offensivo è una formazione che riesce a pungere. Ma alla fine, il passaggio del turno con annessa qualificazione alla finale, se lo prenderanno i campioni in carica.
Le probabili formazioni di Stoccarda-Friburgo
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav.
FRIBURGO (3-4-2-1): Muller; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic,
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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