I pronostici di mercoledì 22 aprile: Coppa Italia, Liga, Premier League e Ligue 1

I pronostici di mercoledì 22 aprile, in campo Coppa Italia, Liga, Premier League, Ligue 1 e altri campionati minori
Sia per l’Atalanta che per la Lazio, considerando la piega che hanno preso le rispettive stagioni, la Coppa Italia ha un peso specifico non indifferente. Vincendola, infatti, oltre a portarsi a casa un trofeo, nerazzurri e biancocelesti si qualificherebbero pure all’Europa League. Obiettivo difficile (o addirittura impossibile nel caso dei capitolini) da conquistare attraverso il campionato.
La Dea, nonostante la strepitosa rimonta da quando in panchina c’è Raffaele Palladino, è reduce da una sconfitta e un pareggio nei due delicatissimi scontri diretti con Juventus (0-1) e Roma (1-1) che ne hanno minato le ambizioni europee. Si sfidano due squadre che arrivano con stati d’animo opposti: la Dea è reduce da due scontri diretti che hanno spento i sogni Champions, mentre la Lazio ha ritrovato entusiasmo dopo aver violato il “Maradona”. I numeri però premiano la pericolosità orobica: l’Atalanta è la squadra che ha segnato più gol dagli ottavi in poi (9 in 3 match) con una percentuale realizzativa mostruosa del 23%. Sarri ha problemi sulle fasce difensive e Palladino, con la qualità di De Ketelaere e la fame di Krstovic, sa come far male negli spazi. L’equilibrio regna sovrano (4 vittorie a testa negli ultimi 13 incroci), ma la capacità della Dea di trovare il gol con facilità in questa edizione della coppa fa optare per l’1X + over 1,5.
Negli altri campionati scenderanno in campo tante big d’Europa: attese vittorie con annesse goleade per PSG, Manchester City e Barcellona. Promettono gol Elche-Atletico Madrid, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco e Bournemouth-Leeds.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Atalanta-Lazio, Coppa Italia, ore 21:00
Vincenti
- PSG (in PSG-Nantes, Ligue 1, ore 19:00)
- MANCHESTER CITY (in Burnley-Manchester City, Premier League, ore 21:00)
- STRASBURGO (in Strasburgo-Nizza, Coppa di Francia, ore 21:00)
- BARCELLONA (in Barcellona-Celta Vigo, Liga, ore 21:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- PSG-Nantes, Ligue 1, ore 19:00
- Burnley-Manchester City, Premier League, ore 21:00
- Barcellona-Celta Vigo, Liga, ore 21:30
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Elche-Atletico Madrid, Liga, ore 19:00
- Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, DFB Pokal, ore 20:45
- Bournemouth-Leeds, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.47 GOLDBET ; 8.85 SPORTBET; 7.47 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X2 + GOL in Real Sociedad-Getafe, Liga, ore 20:00
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