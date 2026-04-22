Pronostico Barcellona-Celta Vigo: vittoria e gol per sfogare la rabbia

Barcellona-Celta Vigo è una partita valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Barcellona si rituffa nel campionato dopo la mazzata dell’eliminazione dalla Champions League per mezzo dell’Atletico Madrid, che già aveva estromesso i blaugrana dalla Coppa del Re. Nel fine settimana, approfittando del fatto che la Liga si è fermata per dare spazio alla finale della coppa nazionale, Hansi Flick e i suoi uomini hanno avuto tempo e modo per riflettere sugli errori commessi nel doppio confronto con i Colchoneros che ha spezzato il sogno del club catalano di tornare sul trono d’Europa e mettere fine ad un digiuno che va avanti ormai da 11 anni a livello continentale.

Senza altri impegni, ora il Barcellona punta a chiudere definitivamente i conti in una corsa al titolo che, a sette giornate dal termine, dà l’impressione di essere già archiviata. I catalani, infatti, hanno 9 punti di vantaggio sui rivali del Real Madrid e solo una vera e propria catastrofe sportiva gli impedirebbe di vincere la Liga per il secondo anno consecutivo. Del resto, Yamal e compagni in patria sono un rullo compressore: il successo per 4-1 nel derby con l’Espanyol di due settimane fa è stato il settimo di fila, un filotto in cui la capolista ha realizzato la bellezza di 20 reti.

Momento complicato per i galiziani

Davanti ai propri tifosi, poi, il Barcellona è praticamente imbattibile, avendo vinto tutte e 16 le gare casalinghe di campionato (51 gol segnati e appena 9 subiti).

Il Celta Vigo è avvisato: anche i galiziani sono reduci da un clamoroso tonfo europeo, uscendo parecchio ridimensionati dalle due sfide di Europa League con il Friburgo, che ha strapazzato gli uomini di Claudio Giraldez sia all’andata (3-0) che al ritorno (1-3). Il Celta però era crollato pure nell’ultimo turno di Liga, naufragando a sorpresa 3-0 al Balaidos contro il fanalino di coda Real Oviedo. Momento delicato, insomma, per il club galiziano, sesto in classifica ed ancora in piena corsa per il quinto posto che vorrebbe dire di nuovo Europa League.

Come vedere Barcellona-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Celta Vigo, valida per la 33esima giornata della Liga, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Il Barcellona in casa è una sentenza (51 gol fatti, solo 9 subiti) e vorrà scaricare sul Celta la rabbia per l’eliminazione dalla Champions. I blaugrana possono contare su un attacco che viaggia alla media di quasi tre reti a partita nelle ultime sette giornate di Liga. I galiziani, pur avendo un ottimo rendimento esterno (27 punti in 15 gare), attraversano una crisi d’identità profonda ed hanno mostrato crepe difensive preoccupanti nelle ultime uscite. I precedenti recenti tra queste due squadre sono stati dei veri e propri festival del gol (4-3 e 4-2 per i blaugrana). Con il Barça che vuole chiudere i conti Liga e un Celta che gioca a viso aperto, la combo vittoria casalinga con almeno tre reti complessive è la giocata più solida.

Le probabili formazioni di Barcellona-Celta Vigo

BARCELLONA (4-3-3): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Yamal, Fermín Lopez, Ferran Torres.

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Fer López, Ferran Jutglà; Borja Iglesias.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1