Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: altro mattoncino verso il sogno Triplete?

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è una partita valida per le semifinali della Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nello scorso fine settimana il Bayern Monaco ha chiuso i giochi per il titolo in Bundesliga, conquistando aritmeticamente lo Schale numero 35 della sua gloriosa storia (il 13esimo negli ultimi 14 anni). I bavaresi stavolta ci sono riusciti con ben quattro giornate di anticipo, anche grazie ai capitomboli dell’unica squadra che, si fa per dire, ha tentato di tenergli testa, il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno incassato la seconda sconfitta di fila ed alla corazzata di Vincent Kompany è bastato battere lo Stoccarda, caduto 4-2 all’Allianz Arena, per fare partire i festeggiamenti.
Festeggiamenti moderati, sia perché il Bayern Monaco ormai è praticamente abituato a dominare in patria sia perché all’orizzonte si stagliano degli appuntamenti importanti, uno su tutti la doppia semifinale con il PSG in Champions League, obiettivo numero uno di Kane e compagni. Il Bayern però è ancora in corsa per uno storico Triplete. Dopo sei anni dall’ultima volta è approdato in semifinale di Coppa di Germania, competizione che nelle ultime stagioni aveva un po’ snobbato, preferendo dedicarsi ad altro. Nel penultimo atto, dopo aver fatto fuori Wehen, Colonia, Union Berlino e Lipsia, i neocampioni di Germania saranno ospiti del Bayer Leverkusen, che nel dicembre 2024 – ultima edizione della DBF Pokal – eliminò il Bayern agli ottavi di finale.
La coppa ha un significato diverso per il Leverkusen
Per il Werkself ovviamente vincere questa coppa avrebbe un significato diverso. La stagione dei rossoneri non si può proprio definire esaltante, soprattutto se confrontata a quelle dell’era Xabi Alonso.
Le Aspirine oggi sono fuori dalle prime quattro, e dunque senza pass per la prossima Champions League. Sabato scorso hanno perso una grande opportunità, crollando inopinatamente in casa con l’Augsburg (1-2). Con una vittoria, infatti, si sarebbero portati a -1 dallo Stoccarda quarto, sconfitto a Monaco di Baviera. Ed invece la squadra di Kasper Hjulmand, come spesso è accaduto in questa annata di transizione, ha deluso in un momento cruciale ed ora rischia di aver perso il treno Champions. Il rendimento del Leverkusen continua ad essere incostante: solo tre vittorie nelle ultime 11 gare ufficiali e ben sei pareggi.
Come vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta tv e streaming
Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Bayern Monaco è in uno stato di forma illegale: 14 vittorie nelle ultime 15 partite e un attacco che viaggia alla media mostruosa di 3,7 gol a partita (26 reti nelle ultime sette). Sebbene l’obiettivo principale resti la Champions League, i bavaresi non vogliono farsi sfuggire la Coppa di Germania, che manca in bacheca da sei anni. Il Leverkusen è incostante, ha vinto solo 3 delle ultime 11 gare e soffre terribilmente la pressione nei momenti chiave. Trattandosi di una semifinale in gara unica, l’esperienza e la potenza di fuoco dei campioni di Germania dovrebbero prevalere. Il Bayern vuole vendicare l’eliminazione subita proprio dal Bayer nel 2024 e secondo noi riuscirà a chiudere la pratica nei 90 minuti. La difesa delle Aspirine difficilmente riuscirà a contenere un Kane affamato di trofei. Entrambe andranno verosimilmente a segno.
Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Tapsoba, Badé, Quansah; Grimaldo, Aleix Garcia, Palacios, Lucas Vazquez; Tella, Maza; Schick.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.
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