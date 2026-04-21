Pronostici Championship 22 aprile: torna il sorriso dopo la doppia delusione

Championship, quattro squadre ancora in corsa per il secondo posto che vale la promozione diretta: l’Ipswich Town, padrone del proprio destino, cerca l’allungo a Charlton.

In Championship resta da capire chi farà compagnia al Coventry di Frank Lampard nel “viaggio” verso la Premier League. C’è un altro posto disponibile, escluso quello che metteranno in palio i playoff. E, a tre turni dal termine, se lo contendono ben 4 squadre, racchiuse in appena tre punti. Una di queste, però, deve ancora recuperare una gara: si tratta dell’Ipswich Town, momentaneamente secondo a quota 76 punti e padrone del proprio destino.

Dovessero vincerle tutte, i Tractor Boys tornerebbero al piano di sopra senza passare dalla post-season. Ma il calo avuto nelle ultime due settimane ha fatto sorgere qualche dubbio sulla tenuta degli uomini di Kieran McKenna.

Prima la sconfitta rimediata a Portsmouth (2-0), poi il 2-2 casalingo con il Middlesbrough: cosa succede all’Ipswich, che adesso dovrà affrontare tre trasferte di fila? Un minimo di preoccupazione c’è, anche perché fuori casa i Tractor Boys non hanno affatto brillato, avendo vinto solamente 8 delle 20 partite giocate lontano da Portman Road (decimo rendimento esterno). Fortunatamente per il tecnico nordirlandese, la prima delle tre trasferte va in scena in casa del Charlton, a secco di vittorie da sei giornate ed ormai fuori pericolo per quanto riguarda la lotta salvezza. Gli Addicks stanno deludendo soprattutto davanti al proprio pubblico, avendo perso 5 degli ultimi 6 incontri disputati al The Valley. Contro un Ipswich che non ha alternative alla vittoria se non vuole essere scavalcato, i biancorossi londinesi si preparano ad incassare un altro KO.

Le previsioni sulle altre partite

A proposito di trasferte, il Birmingham ha appena messo fine ad una serie di quattro sconfitte fuori casa pareggiando 1-1 con l’Hull City. Secondo risultato utile di fila per i Blues, che restano in ogni caso lontanissimi dalla zona playoff.

Le premesse, ad inizio stagione, erano altre, visti gli investimenti della proprietà: il Birmingham ci riproverà l’anno prossimo, ma nel frattempo dovrebbe arrivare l’undicesima vittoria tra le mura amiche. Solo Coventry ed Ipswich, le prime due, hanno perso meno partite nel proprio stadio rispetto alla squadra di Chris Davies, che parte favorita contro un Preston che come i Blues non ha più alcun obiettivo concreto e che viene dalla brutta sconfitta casalinga con il West Bromwich.

Il Middlesbrough è a sole tre lunghezze dalla promozione diretta ma ha dimenticato come si vince. L’ultimo successo risale ad inizio marzo: da allora tre sconfitte e quattro pareggi per un Boro che rischia di rovinare tutto sul più bello.

In questo parziale gli uomini di Kim Hellberg hanno sempre incassato gol tranne in un’occasione e potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata neanche contro il derelitto Sheffield Wednesday, retrocesso da tempo immemore anche per via della penalizzazione di 18 punti. Gli Owls però non hanno alcuna intenzione di tirare i remi in barca e lo dimostrano i tre pareggi nelle ultime tre giornate. Il Middlesbrough è ovviamente favorito ma puntare sul Gol sembra un rischio che vale la pena correre. Qualche emozione dovremmo vederla anche in Sheffield United-Blackburn: gli ospiti non sono ancora salvi (la terzultima è a -5), mentre le Blades si sono tolte dai guai vincendo le ultime due. All’andata finì 3-1 per lo Sheffield United e la sensazione è che anche stavolta i gol totali saranno almeno tre.

Championship: possibili vincenti

Ipswich Town (in Charlton-Ipswich Town)

Birmingham (in Birmingham-Preston)

La partita da almeno tre gol complessivi

Sheffield United-Blackbrun

La partita da almeno un gol per squadra

Middlesbrough-Sheffield Wednesday

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ipswich Town è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet. Il segno “Gol” in Middlesbrough-Sheffield Wednesday è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Sportbet.

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