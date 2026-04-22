Pronostici MLS 23 aprile: tante conferme nel turno infrasettimanale

MLS, il cambio in panchina non sembra aver turbato più di tanto i campioni in carica dell’Inter Miami: Messi è pronto a dare spettacolo anche a Salt Lake City.

Il calcio d’oltreoceano si accende con un turno infrasettimanale di MLS che promette scintille, gol e conferme per le franchigie più in forma del momento.

Il piatto forte della Week 9 è senza dubbio la sfida tra Real Salt Lake e Inter Miami. Gli Herons, adesso guidati da Angel Guillermo Hoyos dopo l’addio di Javier Mascherano, arrivano con una striscia di nove risultati utili consecutivi ed un Messi già in formato MVP con 7 reti a referto.

Il dato impressionante riguarda la loro verve esterna: 12 dei 16 gol stagionali sono arrivati lontano da Fort Lauderdale, confermando una pericolosità offensiva che non teme le trasferte. Tuttavia, il Real Salt Lake è reduce da uno schiacciante 4-2 contro San Diego, in cui ha mostrato un gioco fluido e una capacità di imporre il ritmo davvero rara. Con due attacchi così ispirati e difese che tendono a concedere, la combo Gol+Over 2.5 appare quasi scontata.

Discorso simile per Columbus Crew-Los Angeles Galaxy: i campioni 2024 stanno ritrovando l’intesa tra Paintsil e Gabriel Pec (tra i migliori in campo nel 2-2 di Dallas), il che garantisce spettacolo e reti contro i Crew, spingendo il pronostico verso un deciso Over 2.5. A chiudere il quadro dei gol troviamo Dallas-Minnesota: i padroni di casa segnano da cinque gare consecutive, mentre Minnesota viaggia a una media di almeno due reti a partita nelle ultime tre, tutte vinte. Il segno Gol è la base sicura per questa sfida.

Le previsioni sulle altre partite

Spostandoci sulla costa Ovest, i San Jose Earthquakes sono la squadra da battere del momento. Con 4 vittorie di fila ed il recente 4-1 rifilato al Los Angeles FC, la squadra allenata dall’ex ct degli USA Bruce Arena ha dimostrato di non aver patito più di tanto le cessioni estive, anzi: il ritorno al gol dell’ex Lipsia e Chelsea Timo Werner, l’acquisto record della franchigia, aggiunge una dimensione d’élite al loro attacco. Contro Austin, l’1 fisso è d’obbligo.

Per chi cerca solidità difensiva, occhi puntati su Orlando City-Charlotte: la squadra di Dean Smith ha rigenerato il proprio sistema con un blocco 4-4-2 granitico che nell’ultimo turno ha già imbrigliato il New York City FC. La strategia è chiara: difesa bassa e ripartenze veloci, un piano che potrebbe mandare in tilt Orlando (reduce dal KO con Houston), rendendo l’X2 (doppia chance esterna) molto probabile. Infine, gli Houston Dynamo dovrebbe sfruttare il momento no del San Diego, che ha perso le ultime tre gare ed appare in crisi d’identità. Dopo l’1-0 sull’Orlando City, i texani hanno ritrovato equilibrio e difficilmente cadranno tra le mura amiche: l’1X è una garanzia per chi vuole coprirsi contro la sorpresa.

MLS: possibili vincenti

Charlotte o pareggio (in Orlando City-Charlotte)

Houston Dynamo o pareggio (in Houston Dynamo-San Diego)

San Jose Earthquakes (in San Jose Earthquakes-Austin)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Columbus Crew-LA Galaxy

Real Salt Lake-Inter Miami

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Dallas-Minnesota

Real Salt Lake-Inter Miami

Comparazione quote

La vittoria dei San Jose Earthquakes è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.46 su Sportbet. Il segno “Gol” in Real Salt Lake-Inter Miami è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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