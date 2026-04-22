Pronostico PSV Eindhoven-PEC Zwolle: la striscia è aperta da 13 anni

PSV-Zwolle è valida per la trentunesima giornata di Eredivisie: probabili formazioni e pronostico

Ha fatto veramente un campionato diverso il PSV, una squadra che ha chiuso i conti già da un pezzo e che da diverso tempo a questa parte si diverte a giocare e a preparare la prossima stagione. Con il campionato già vinto, ci sono stati un paio di passi falsi, ma adesso la squadra sembra essere tornata focalizzata per il finale di stagione con l’intenzione di non regalare nulla a nessuno.

Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare per i padroni di casa. Sì, evidente che la spina qualcuno l’ha staccata ma contro lo Zwolle, una formazione che avrebbe bisogno di tre punti per la certezza della permanenza (anche se a conti fatti è già acquisita perché ci sono molti punti di margine) i tre punti non sono in discussione.

Anche perché, il PSV, contro questa squadra, ha tutta l’intenzione di tenere aperta una striscia clamorosa di risultati utili, tradotto vittorie, che sono ventiquattro di fila. Evidente che lo Zwolle non ha mai avuto nel corso degli ultimi tredici anni (sì, l’ultima vittoria è datata 2013) la forza di tenere testa a una delle squadre più forti di tutto il campionato olandese. E sarà così anche in questo caso nonostante il PSV sia campione da un pezzo.

Come vedere PSV-Zwolle in diretta tv e in streaming

PSV-Zwolle è in programma giovedì alle 21. La partita in questione non si potrà seguire da nessuna parte in Italia, al momento nessuno ha acquisito i diritti per la Eredivisie. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del PSV è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Vittoria interna in una gara da almeno tre reti complessive. Il PSV continua a vincere contro lo Zwolle. Le probabili formazioni di PSV-Zwolle PSV (4-2-3-1): Kovar; Sidillia, Flamingo, Gasiorowski, Junior; Fernandez, Veerman; Man, Til, Perisic; Pepi.

ZWOLLE (4-2-3-1): De Graaff; Aertssen, Graves, McNulty, Floranus; Thomas, Buurmeester; Namli, Oosting, Velanas; Kostons. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1