Pronostici Barcellona-Celta Vigo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Barcellona-Celta Vigo: la squadra di Flick vuole riallungare sul Real Madrid che ieri sera ha vinto. Ecco le scelte

La squadra di Flick, dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha ormai un solo obiettivo, quello di portare a casa la Liga. La vittoria di martedì sera del Real Madrid costringe i catalani a non sbagliare il match.

Sono sei adesso i punti di vantaggio sui Blancos di Arbeloa, quindi è meglio mettere le cose di nuovo a posto. Ne va di un finale di stagione che almeno potrebbe regalare una gioia a questa squadra che ancora soffre l’addio anticipato alla massima competizione europea. Diciamo che sull’andamento del match (anche perché il Barcellona in campionato in casa non ha mai perso) non crediamo ci possano essere chissà quali dubbi. Quindi, evidente, ci aspettiamo una partita se non d’assalto ma quasi. Ecco le nostre scelte.

Pronostici Barcellona-Celta Vigo: gli uomini decisivi

Ferran Torres si è preso nel corso delle ultime settimane il posto da titolare e non ha nessuna intenzione di mollarlo. Complicato per Flick riuscire a farne a meno, soprattutto perché parliamo di un giocatore che segna con una regolarità quasi disarmante. E anche contro il Celta non dovrebbe per nessun motivo far mancare il suo contribuito.

Per quanto riguarda i tiri in porta, ovviamente, c’è quel Lamine Yamal che si accende quando vuole e fa la differenza. Quello che ad oggi possiamo considerare il più forte giocatore del mondo è in grado di fare il bello e il cattivo tempo anche in maniera abbastanza clamorosa. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa. Noi, da questa serata, ci aspettiamo almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Un tiro lo potrebbe trovare pure Rashford in casa Barcellona, mentre Swedberg, in casa Celta, si potrebbe inserire nelle maglie spesso larghe della difesa catalana e trovare una conclusione dentro lo specchio. Così come lo potrebbe fare, dall’altro lato dell’attacco, Lopez.

Ricapitolando: Ferran Torres marcatore plus, Lamine Yamal over 1,5 tiri in porta plus, Rashford over 0,5 tiri in porta plus, Swedberg e Lopez over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,10 volte la posta.

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