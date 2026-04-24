Pronostico Parma-Pisa, salvezza o retrocessione: profumo di aritmetica

Parma-Pisa è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Parma nell’ultimo turno di campionato ha interrotto il lungo digiuno di vittorie che durava da febbraio, tornando a gioire dopo sei giornate di astinenza. A Udine l’ha decisa l’attaccante francese Elphege, arrivato in Emilia durante il mercato di gennaio: subentrato all’acciaccato Pellegrino a inizio ripresa, ha trovato quasi subito la via del gol, il primo da quando milita in Serie A. Contro i bianconeri, che nelle due giornate precedenti avevano fermato il Como e strapazzato il Milan, i ducali hanno messo come al solito in mostra le loro doti difensive (difesa meno perforata dal decimo posto in giù), pensando prima di tutto a controllare la manovra dell’avversario e ad ingabbiarlo, per poi cercare di colpirlo con le ripartenze.

Quello che sembra essere diventato il marchio di fabbrica di Carlos Cuesta, insomma: l’ex assistente di Mikel Arteta ha sorpreso tutti con l’atteggiamento iperconservativo della sua squadra, che però ha pagato dividendi e gli ha permesso di conquistare la salvezza con larghissimo anticipo.

Il Parma, infatti, nonostante le prestazioni poco spettacolari, è praticamente salvo: sono 11 i punti di vantaggio sul terzultimo posto e con 5 giornate ancora da giocare manca solo l’aritmetica. Che potrebbe arrivare in questo turno nel match casalingo con il Pisa, ormai a un passo dalla Serie B.

Toscani a un passo dalla B

I toscani hanno perso pure con un Genoa senza grosse motivazioni e domenica scorsa si sono fatti rimontare (1-2) dai rossoblù dopo essere passati in vantaggio con Canestrelli.

Otto sconfitte nelle ultime nove per i nerazzurri, che potrebbero retrocedere matematicamente alla fine di questo turno in caso di KO in quel di Parma e contestuale vittoria del Lecce contro il Verona. Deludente l’impatto di Oscar Hiljemark, allenatore svedese che il club toscano ha arruolato a campionato in corso al posto di Gilardino. Difficile che rimanga a Pisa, con il club che nel frattempo sta già programmando la prossima stagione: proprio nei giorni scorsi è stato presentato il nuovo direttore sportivo, Leonardo Gabbanini.

Hiljemark spera di recuperare Leris, tornato a disposizione dopo il problema alla caviglia, ma verosimilmente partirà dalla panchina. I ballottaggi non sono pochi: davanti giocherà uno tra Durosinmi e Meister, a centrocampo il duello è tra Hojholt e Akinsanmiro. Nel Parma in attacco Cuesta potrebbe dare fiducia a Elphege, il man of the match della partita di Udine, anche alla luce delle condizioni non ottimali di Pellegrino.

Come vedere Parma-Pisa in diretta tv e in streaming

Parma-Pisa, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Parma ha ritrovato il sorriso a Udine e punta a blindare la categoria davanti ai propri tifosi. La forza dei ducali risiede in una difesa solidissima che concede poco, soprattutto alle squadre della parte destra della classifica. Il Pisa, al contrario, è in caduta libera e l’impatto di Hiljemark è stato nullo. Nonostante il Parma dallo scorso anno fatichi contro le neopromosse – appena due vittorie in otto confronti – il divario psicologico è troppo netto. La squadra di Cuesta è organizzata e cinica: contro un Pisa che appare già rassegnato, il successo interno è l’esito più logico per festeggiare la permanenza in Serie A. Coerentemente con il gioco conservativo del tecnico spagnolo, non ci aspettiamo una goleada.

Le probabili formazioni di Parma-Pisa

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Elphege.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0