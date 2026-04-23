Pronostico Valencia-Girona: il ritorno dopo sei incontri

Valencia-Girona, il pronostico del match di Liga spagnola in programma sabato alle ore 18:30

Nonostante si trovino entrambe a metà classifica, Valencia e Girona sono ben lontane dal festeggiare la salvezza. Sì, la Liga dietro potrebbe ancora regalare sorprese, ci sono moltissime squadre raccolte in pochi punti.

C’è un risultato che di fatto non è contemplato quando si affrontano questi due club, almeno se andiamo a guardare quelli che sono gli ultimi sei scontri diretti che si sono giocati sul campo del Valencia: il pareggio. Sì, in questo lasso di tempo ci sono state quattro vittorie dei padroni di casa e due sconfitte. E vedendo la classifica, una vittoria ai valenciani permetterebbe non solo il sorpasso in classifica ma anche una grossa fetta di salvezza raggiunta. Il Valencia toccherebbe quota 39, ma più che altro sarebbe serena perché si lascerebbe moltissime formazioni alle spalle.

La vittoria manca da tre turni, però: quindi il momento per chi gioca le proprie partite interne al Mestalla è sicuramente delicato. Il Girona, invece, nell’ultimo periodo, ha fatto discretamente, conquistando due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite.

Ci aspettiamo un match nel quale il Valencia cercherà di sfruttare il fattore campo, ma non sappiamo quanto questa squadra possa avere la forza di prendersi una vittoria. Quindi, dopo questa serie di mancate X, è proprio il pari il risultato più probabile. Forse farebbe tutti felici.

Come vedere Valencia-Girona in diretta tv e in streaming

Il match Valencia-Girona, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Prima o poi la partita tra queste due formazioni deve finire in pareggio. E dopo sei confronti crediamo sia arrivato il momento giusto. Gara da X, tutti felice. Ah, e almeno un gol per squadra pure.

Probabili formazioni Valencia-Girona

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Rendall, Tarrega, Pepelu, Gaya; Lopez, Ugrinic, Rodriguez, Ramazani; Sadiq, Beltran.

GIRONA (4-4-1-1): Gazzaniga; Martinez, Vitor Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Beltran, Witsel, Ounahi; Martin; Echeverri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1