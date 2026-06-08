Mondiali 2026: il girone in cui verranno segnati più gol

Olanda, Giappone e Svezia promettono Over a raffica: nalisi statistica, bomber e motivi per cui il Gruppo F sarà il più prolifico dei Mondiali 2026.

Quale sarà il girone più spettacolare e ricco di gol dei Mondiali 2026? Se state cercando il raggruppamento pronto a regalare dinamiche e spettacolo nella fase iniziale della competizione, è bene sapere che il Gruppo F, del quale fanno parte Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia, ha tutte le carte in regola per essere uno dei raggruppamenti più divertenti del Mondiale.

Gli Oranje di Ronald Koeman si presentano ai nastri di partenza con una batteria di attaccanti niente male, ideale per scardinare difese non sempre impeccabili. Ma la vera mina vagante del girone rischia di essere il Giappone. I Samurai Blu hanno letteralmente dominato il percorso di qualificazione in Asia, confermandosi una delle squadre più divertenti da vedere dell’intero panorama globale.

Neanche la Svezia ha intenzione di fare la comparsa in un raggruppamento così elettrico, considerando che si presenta all’appuntamento forte di un reparto offensivo guidato da Isak e Gyökeres, tra le coppie più prolifiche del panorama europeo. Persino la Tunisia, storicamente più prudente, proverà a ritagliarsi un ruolo da outsider, facendo leva su una rosa rinnovata rispetto alle ultime edizioni.

Isak, Gyökeres e le stelle giapponesi: perché puntare sul Gruppo F

L’Olanda potrà contare su diverse soluzioni offensive, tra cui Donyell Malen, Cody Gakpo e gli altri interpreti del reparto avanzato, ma i riflettori sono tutti per la super coppia svedese formata da Alexander Isak e Viktor Gyökeres, due macchine da gol reduci da una stagione fantascientifica da oltre 70 reti complessive.

Il Giappone risponde colpo su colpo con un arsenale da brividi: l’uno contro uno di Kaoru Mitoma, l’estro purissimo di Takefusa Kubo e il killer instinct di Ayase Ueda. Con una tale densità di talenti puri prestati alla fase d’attacco, ogni singolo incrocio di questo raggruppamento ha le carte in regola per trasformarsi in una girandola di emozioni.

Il grande punto di forza di questo Gruppo F, a differenza di altri gironi più bloccati o con palesi squilibri tecnici, è proprio il suo totale ed elettrizzante equilibrio. Nessuna delle quattro protagoniste potrà permettersi di fare calcoli, e l’obbligo di fare punti costringerà tutti a scoprirsi fin dal primo minuto. Per chi ama i mercati legati ai gol, la scelta è praticamente servita.