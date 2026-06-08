Mondiali 2026, pronostici capocannonieri Argentina e Brasile

Chi sarà il re del gol per Argentina e Brasile alla Fifa World Cup? Guida al mercato capocannonieri e alle quote dei Mondiali 2026.

I mercati relativi ai capocannonieri delle singole nazionali sono tra i più interessanti e battuti in vista dei Mondiali 2026. Tra le favorite d’obbligo per la vittoria finale spiccano inevitabilmente Argentina e Brasile e, analizzando a fondo i numeri, i nomi più intriganti su cui puntare sembrano essere quelli di Julian Alvarez per l’Albiceleste e Raphinha per la Seleção.

L’Argentina si presenta in Nord America da campione del mondo in carica, con il complicato obiettivo storico di difendere il titolo. Se nel 2022 il protagonista assoluto fu Lionel Messi, oggi la squadra ruota sempre di più attorno a Julian Alvarez. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha ormai assunto un ruolo centrale nel progetto tecnico di Scaloni ed è reduce da una stagione eccezionale, impreziosita da un rendimento impressionante in Champions League con 10 gol in 15 partite e una media di 0,73 reti ogni 90 minuti.

Anche la composizione del raggruppamento iniziale sorride all’Albiceleste: le sfide contro Algeria, Austria e Giordania potrebbero consentire all’attaccante di accumulare un ottimo bottino di reti già nella primissima fase del torneo. Senza dimenticare il fattore rigori: quando la Pulce rifiaterà in panchina, la prima scelta dal dischetto sarà proprio l’ex Manchester City.

Alvarez e Raphinha: ecco le quote dei bomber su cui puntare

Passando alla comparazione delle quote per Alvarez capocannoniere dell’Argentina, le lavagne vedono Sportbet proporre la quota più alta a 4.50, mentre Goldbet si attesta a 3.50 e Snai chiude la fila a 3.00.

Sull’altra sponda, il Brasile si affida a Carlo Ancelotti per interrompere un digiuno mondiale che dura dal 2002. Il favorito dei bookmaker è Vinicius Junior, ma il suo rendimento con la maglia verdeoro continua a essere inferiore alle attese, come dimostrano i soli otto gol in 47 presenze. La candidatura più interessante è invece quella di Raphinha: l’esterno del Barcellona ha chiuso le qualificazioni da miglior marcatore della Seleção con cinque reti e gode della piena fiducia del tecnico italiano.

Ancelotti lo utilizza spesso alle spalle della punta concedendogli massima libertà di movimento, un fattore che aumenta sensibilmente il suo potenziale realizzativo. L’aspetto chiave riguarda però i penalty: Raphinha è il rigorista designato del Brasile e questo sposta gli equilibri in un torneo breve. Per quanto riguarda le quote, sia Sportbet che Goldbet offrono Raphinha capocannoniere del Brasile all’ottima quota di 4.00, mentre Snai si ferma a 3.50.