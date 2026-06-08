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Pronostico Inghilterra-Costa Rica: il bilancio risale

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Inghilterra-Costa Rica è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Le amichevoli non sono pane per l’Inghilterra, almeno guardando l’ultimo periodo. Sì, perché nelle ultime nove gare che la squadra di Tuchel ha giocato senza avere dei punti a disposizione, ha vinto solamente quattro volte. E pure contro la Nuova Zelanda, una formazione nettamente inferiore, non è che sia arrivata questa grande prestazione visto che parliamo di un’affermazione per uno a zero.

Pronostico Inghilterra-Costa Rica
Pronostico Inghilterra-Costa Rica: il bilancio risale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si deve cambiare registro, anche perché l’amichevole contro il Costa Rica in programma mercoledì sera è l’ultima prima del debutto al Mondiale. Se fino ad oggi il tecnico tedesco ha di fatto cambiato le carte in tavola e fanno girare moltissimi giocatori, in questa sfida dovrebbe mandare in campo la squadra che maggiormente si avvicinerà a quella titolare. Ed è normale che gli uomini principali possano fare la differenza in questo match.

Per la prima volta dopo cinque edizioni di fila presente, la Costa Rica questa estate non parteciperà al Mondiale. E ovviamente le motivazioni non ci possono essere per questo match. Nelle due sfide precedenti contro l’Inghilterra la squadra costaricana non ha mai trovato la via della rete. Dovrebbe essere così anche questa volta. Una vittoria inglese, senza subire nemmeno un gol, ci pare quasi sicura.

Come vedere Inghilterra-Costa Rica in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Costa Rica, in programma mercoledì alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Inghilterra decisamente vincente stavolta – e quindi aumenterà il bilancio delle amichevoli vincenti – e senza nemmeno subire gol. In campo come spiegato ci dovrebbe andare la migliore formazione possibile, quindi ci aspettiamo una sfida indirizzata. E da over, pure.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Costa Rica

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.
COSTA RICA (4-2-3-1): Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugalde.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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