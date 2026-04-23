Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao: la testa è solo alla Champions

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, il pronostico del match di Liga spagnola in programma sabato alle ore 21

Gli uomini mandati in campo da Simeone, nella sfida persa contro l’Elche nel turno in mezzo alla settimana, hanno lottato, non hanno regalato nulla. Ma l’inferiorità numerica ha pesato pareggio sull’economia della partita.

Quella di sabato sera contro l’Athletic Bilbao sarà un’altra partita transitoria per i Colchoneros, che in testa, ovviamente, hanno solamente una cosa: la semifinale contro l’Arsenal di Champions League in programma la prossima settimana. Una sfida attesa sin dal fischio finale del match vinto contro il Barcellona. Una sfida che farà di nuovo fare turnover, ma bello grosso, a Simeone.

Il Bilbao ha ancora possibilità, anche se non sono tantissime, di entrare nella zona Europa. Deve vincere questa partita, intanto, e poi piazzare un altro paio almeno di vittorie per rimanere in corsa. Quella contro l’Osasuna ha permesso di prendere tre punti davvero pesanti, ma non basta dopo un’annata sicuramente molto al di sotto delle aspettative in tutte le competizioni. Ma ora, visto che si è ancora incredibilmente in gioco, è arrivato il momento di alzare l’asticella. E chissà, magari ci potrebbe scappare anche questo colpo esterno. Tenendo presente che l’Atletico, tra le altre cose, ha perso le ultime quattro partite giocate, ma una è stata dolce, quella contro il Barcellona.

Come vedere Atletico Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming

Il match Atletico Madrid-Athletic Bilbao, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao 3.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La gara sicuramente regalerà almeno un gol per squadra. E non crediamo che l’Atletico Madrid possa vincere questa partita. Anzi, a dire il vero, crediamo che il Bilbao possa riuscire nel colpaccio.

Probabili formazioni Atletico Madrid-Athletic Bilbao

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Bonar, Le Normand, Lenglet, Diaz; Gonzalez, Cardoso, Mendoza, Vargas; Baena, Sorloth.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Gallareta, Rego; N. Williams, Berenguer, I. Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2