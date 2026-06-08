Pronostico Senegal-Arabia Saudita: il rodaggio termina con una vittoria

Senegal-Arabia Saudita è un’amichevole e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una doppietta dell’eterno Mané non è bastata al Senegal, lo scorso 31 maggio, per uscire imbattuto dalla prima delle due amichevoli pre-Mondiale dei Leoni della Teranga, campioni d’Africa in carica con l’asterisco (hanno perso la finale con il Marocco a tavolino, in attesa dell’esito del ricorso al Tas). Gli USA di Pulisic e McKennie hanno avuto la meglio al termine di un match che non ha deluso dal punto di vista dello spettacolo. Cinque gol complessivi – è finita 3-2 per gli statunitensi – e tanti capovolgimenti di fronte. Insomma, chi era presente al Bank of America Stadium non si è di certo annoiato.

La selezione di Pape Thiaw si è riscoperta improvvisamente fragile in difesa: nonostante abbiano tenuto più tempo la palla tra i piedi, Mané e compagni hanno creato meno degli uomini di Mauricio Pochettino, capaci di effettuare 17 tiri totali, addirittura 10 in più rispetto al Senegal.

Un campanello d’allarme importante in vista dell’esordio, complicatissimo, con la Francia di Mbappé, in programma il prossimo 16 giugno al MetLife Stadium di East Rutherford. Subito dopo, per i Leoni della Teranga, ci sarà un vero e proprio “spareggio” con la temibile Norvegia di Haaland in quello che si prefigura come il girone più tosto del Mondiale.

Thiaw si aspetta dei miglioramenti in fase di non possesso nell’ultimo test con l’Arabia Saudita, reduce da un rotondo 3-0 rifilato alla selezione di Portorico. Una prestazione tutto sommato convincente, considerando i dubbi che continuano ad accompagnare la spedizione saudita, che appena un mese fa ha divorziato da Hervé Renard, il ct che in teoria avrebbe dovuto guidare i Figli del Deserto nella rassegna iridata (esonerato perché a quanto pare aveva avuto dei colloqui con la federazione ghanese). In fretta e in furia la federazione è stato costretta a trovare un sostituto: si tratta del greco Georgios Donis, tecnico che conosce abbastanza bene il calcio mediorientale avendo allenato diverse squadre di club dei paesi del Golfo (tra cui l’Al-Hilal) nell’ultimo decennio.

Come vedere Senegal-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming

L’amichevole Senegal-Arabia Saudita, in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 al Toyota Field di San Antonio, in USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Difficilmente il Senegal rimedierà la seconda sconfitta di fila a pochi giorni dal debutto mondiale: l’orgoglio dei Leoni della Teranga guiderà la squadra a un risultato positivo. Abbiniamo la doppia chance interna a una finestra di gol regolare, considerando che entrambe le selezioni hanno dimostrato ottima facilità di manovra offensiva nell’ultima settimana. Ipotizzare che i sauditi possano pungere la retroguardia di Thiaw e che Mané risponda presente dall’altro lato è una scommessa fortemente supportata dal contesto attuale.

Le probabili formazioni di Senegal-Arabia Saudita

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Seck, Sarr, Diouf; P. Gueye, S. Ndiaye; Dieng, Diarra, Diao; C. Ndiaye.

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti, Kadesh; Mandash, Kanno, Al-Khaibari, Al-Ghannam; Al-Buraikan, Al-Juwayr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1