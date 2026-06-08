Pronostici Superettan 9 giugno: due scontri d’alta classifica nella cadetteria svedese

Superettan, dopo 10 giornate la zona playoff è sempre affollata: occhio ai possibili ribaltoni. La difesa di ferro del Norrkoping all’esame Oddevold.

I riflettori si accendono sulla Superettan svedese, che martedì 9 giugno alle 19 propone un succoso antipasto della decima giornata, un turno infrasettimanale spalmato su tre giorni.

Le prime della classe e le squadre a caccia di riscatto scendono in campo contemporaneamente, offrendo incroci ad altissima quota e sfide salvezza che promettono scintille e gol.

Il programma si apre con due super sfide d’alta classifica che potrebbero ridisegnare la griglia playoff. Il Nordic United (terzo) ospita l’Ostersund (quinto) in un match che promette spettacolo. I padroni di casa si trovano a un solo passo (-2) dal secondo posto grazie a due successi consecutivi senza subire reti (1-0 al Brage e 2-0 al Varnamo), l’ideale per cancellare lo scivolone interno con il Falkenberg (1-4). Di fronte però c’è un Ostersund in salute, reduce dal rocambolesco 3-2 contro l’Orebro e capace di segnare almeno due reti in 5 delle ultime sei giornate. Il Nordic, solido tra le mura amiche, dovrebbe reggere l’urto, ma l’ottimo momento realizzativo degli ospiti garantisce una sfida con almeno due gol complessivi.

Subito dietro, l’Oddevold (quarto) riceve il Norrkoping (sesto). Gli ospiti sono imbattuti da cinque turni e non subiscono gol da tre partite, forti della miglior difesa del torneo (appena otto gol incassati).

L’Oddevold, tuttavia, non perde davanti al proprio pubblico da fine aprile. E, dato ancor più clamoroso, ha segnato ininterrottamente in tutte le partite di questo campionato, senza mai rimanere a secco. I padroni di casa hanno inoltre una voglia matta di riscattare il KO per 2-1 patito sul campo della vicecapolista Falkenberg. La striscia d’imbattibilità del Norrkoping può sicuramente allungarsi, ma l’incredibile regolarità offensiva dell’Oddevold perforerà la miglior difesa della competizione.

Le previsioni sulle altre partite

Nel secondo blocco di partite spicca l’impegno dell’Oster, chiamato ad approfittare del momento horror del Varnamo per risalire la china e portarsi a ridosso della zona playoff.

Il Varnamo sta attraversando un vero e proprio “periodaccio”, avendo racimolato appena un punto nelle ultime 6 giornate e incassato la bellezza di 14 gol in questo parziale negativo.

L’Oster ha l’esperienza e il tasso tecnico necessari per imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute e sfruttare le praterie concesse da una retroguardia ospite in totale fiducia calante. La combo 1+Over 1.5 è una giocata solida che sposa la necessità di vittoria dei padroni di casa contro una squadra che imbarca gol con regolarità spaventosa.

Chiude il quadro del martedì lo scontro delicatissimo tra Brage e Ljungskile. I padroni di casa navigano a un pericoloso +2 sulla zona retrocessione e non vincono da quattro partite consecutive. Situazione ancora più critica per il Ljungskile, che staziona direttamente nella zona rossa ed è reduce da due pesanti KO di fila nei quali ha subito complessivamente 5 reti. Entrambe le formazioni hanno l’obbligo assoluto di cercare il riscatto e non possono accontentarsi di un punto, scenario che le costringerà ad osare e a scoprirsi. I ribaltamenti di fronte e le reti da ambo le parti sono una forte certezza tattica.

Superettan: possibili vincenti

Norrkoping o pareggio (in Oddevold-Norrkoping)

Oster (in Oster-Varnamo)

Nordic United o pareggio (in Nordic United-Ostersund)

Le partite da almeno due gol complessivi

Oster-Varnamo

Nordic United-Ostersund

Superettan: le partite da almeno un gol per squadra

Brage-Ljungskile

Oddevold-Norrkoping

Comparazione quote

La vittoria dell’Oster è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Sportbet. Il segno “Gol” in Brage-Ljungskile è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.56 su Sportbet.

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