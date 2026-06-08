Pronostico Ungheria-Kazakistan: prosegue la striscia positiva

Ungheria-Kazakistan è un’amichevole e si gioca martedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Ungheria dovrà attendere ancora per riprovare quelle sensazioni che solo un Mondiale è capace di dare. L’ultima volta che i magiari hanno preso parte alla rassegna iridata è stato esattamente 40 anni fa: era il 1986, edizione messicana.

Da allora non sono più riusciti a qualificarsi. Molto deludente la campagna terminata lo scorso autunno, con la selezione di Marco Rossi – il commissario tecnico italiano, ormai dal 2018 alla guida dei Magyarok, è stato confermato nonostante il flop – che ha mancato addirittura il pass per gli spareggi, chiudendo terza in un gruppo composto da quattro squadre, persino dietro all’Irlanda.

L’attenzione di Rossi è già focalizzata sulla prossima Nations League: a settembre l’Ungheria ripartirà dalla Lega B e mette nel mirino la promozione in un girone tutto sommato alla portata, con avversari del calibro di Ucraina, Irlanda del Nord e Georgia. Nel frattempo, i magiari cercheranno di chiudere da imbattuti questo ciclo di amichevoli: venerdì scorso l’Ungheria ha fatto registrare il terzo risultato utile consecutivo battendo 2-1 la Finlandia, castigata da una doppietta del fromboliere Varga. A Debrecen Rossi spera di ripetersi contro il Kazakistan, altra rappresentativa che non giocherà il Mondiale. I Falchi, mai realmente in corsa per la qualificazione – hanno chiuso al quarto posto un girone formato anche da Belgio, Galles, Macedonia del Nord e Liechtenstein – si sono parzialmente riscattati lo scorso marzo ottenendo due vittorie nelle FIFA Series contro Namibia e Comore, mentre sabato non sono andati al di là di un pareggio con l’Armenia (1-1).

Come vedere Ungheria-Kazakistan in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Ungheria e Kazakistan è in programma martedì alle 19:00 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

A Rossi questo test serve principalmente come laboratorio tattico per iniziare a plasmare la squadra in vista degli impegni ufficiali di autunno. L’Ungheria sta comunque attraversando un buon momento di forma psicofisica in questa finestra, reduce dal prezioso successo per 2-1 contro la Finlandia firmato dalla doppietta dell’implacabile Varga. I magiari inseguono il quarto risultato utile consecutivo per chiudere il ciclo in bellezza. Il Kazakistan invece baderà soprattutto a fare densità nella propria metà campo: gli uomini di Baisufimov faticano storicamente quando devono alzare il ritmo del palleggio. Il tasso tecnico complessivo e l’esperienza internazionale dei padroni di casa pendono nettamente a favore dell’Ungheria, che vorrà regalare una gioia al pubblico di Debrecen. Tuttavia, lo spirito prettamente sperimentale del match e la propensione kazaka a chiudere i varchi suggeriscono una vittoria solida ma senza goleade esagerate.

Le probabili formazioni di Ungheria-Kazakistan

UNGHERIA (4-2-3-1): B. Toth; Osvath, Orban, K. Szucs, Kerkez; Schafer, Styles; A. Toth, Szoboszlai, Sallai; Vargas.

KAZAKISTAN (4-3-3): Anarbekov; Ashirbek, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Orazov, Kuat, Tapalov; Chesnokov, Satpaev, Samorodov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0