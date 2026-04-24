Pronostico Venezia-Empoli: la Serie A è più vicina

Venezia-Empoli è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il campionato del Venezia è stato entusiasmante, fino ad oggi. Ora, quando mancano solamente tre giornate al termine della stagione regolare, il compito della squadra di Stroppa – che piazzerà l’ennesima promozione in A della sua carriera – è quello di difendere i tre punti di vantaggio su Monza e Frosinone.

E contro l’Empoli in casa non ci sono rischi. Questa squadra, che viene da undici risultati utili di fila, non ha mai tremato nel corso dell’anno nel momento in cui ha dovuto alzare l’asticella. Merito di un tecnico che conosce i momenti dell’annata e di quando deve accelerare. A differenza di una squadra, quella toscana, che nel corso dell’anno non ha mai trovato la giusta continuità, tant’è che ha cambiato un mesetto fa di nuovo l’allenatore – c’è Caserta in panchina – alla ricerca di una salvezza che si è terribilmente complicata.

Dovrà guardare alle prossime due partite, l’Empoli, per riuscire a prendersi la permanenza. Anche perché questa è una missione impossibile. Il Venezia si prenderà i tre punti che valgono mezza Serie A.

Come vedere Venezia-Empoli in diretta tv e in streaming

Venezia-Empoli in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Venezia vincente e Serie A sempre più vicina per la squadra di Stroppa. Un’affermazione dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Venezia-Empoli

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainuat, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeaboah, Adorante.

EMPOLI (4-2-3-1): Fulignati; Ebuehi, Lovato, Guarino, Moruzzi; Ghion, Yepes; Magnino, Saporiti, Elia; Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1