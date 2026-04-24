Pronostico Cesena-Sampdoria: muovono la classifica

Cesena-Sampdoria è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Due sconfitte di fila – anche se contro squadre importanti – hanno rimesso a rischio per il Cesena il posto nei playoff. L’impatto di Cole c’è stato, ma adesso non basta più lo scossone del cambio in panchina, serve qualcosa di diverso e ci vuole tempo.

La scorsa settimana la Sampdoria in casa contro il Monza ha chiuso una serie di tre vittorie di fila che hanno fatto respirare la squadra di Attilio Lombardo. Adesso i liguri sono fuori dalla zona playout ma non è che si possono dire tranquilli. Da diverso tempo, in casa blucerchiata, manca il pareggio. Un risultato utile che muoverebbe la classifica e che su un campo così importante come quello romagnolo potrebbe essere ben accetto.

Un match, questo, che si potrebbe incanalare verso la X che, vuoi o non vuoi, farebbe anche comodo ai padroni di casa che si devono mettere alle spalle le due sconfitte delle quali vi abbiamo parlato prima. C’è anche il GOL, come pronostico, che è da tenere in forte considerazione: gli ultimi tre incroci tra questi club sono finiti appunto con entrambe a segno. Che non possa succedere di nuovo? Alla domanda rispondiamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Cesena-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Cesena-Sampdoria in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Sì, crediamo che il GOL possa venire fuori un’altra volta. E anche la X, come detto prima, ci piace eccome.

Le probabili formazioni di Cesena-Sampdoria

CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bisoli, Castagnetti; Ciervo, Berti, Shpendi; Cerri.

SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Abidlgaard, Viti, Giordano; Henderson, Esposito, Conti; Begic, Brunori, Soleri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1