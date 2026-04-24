I pronostici del weekend (25-26 aprile): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, trentaquattresima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Lione, Rennes, Tottenham, Arsenal e Liverpool.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Feyenoord-Groningen, Manchester City-Southampton, Amburgo-Hoffenheim, Borussia Dortmund-Friburgo e Stoccarda-Werder Brema.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Tolosa-Monaco, Bologna-Roma, Augsburg-Eintracht Francoforte, Mainz-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Athletic Bilbao.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Rennes (in Rennes-Nantes, Ligue 1, domenica 17:15)
• Tottenham (in Wolverhampton-Tottenham, Premier League, sabato 16:00)
• Arsenal (in Arsenal-Newcastle, Premier League, sabato 18:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 75.57 GOLDBET ; 88.33 SPORTBET; 75.57 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30
• Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Liga, sabato 21:00
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