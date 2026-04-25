Pronostico Real Oviedo-Elche: il momento importante continua

Real Oviedo-Elche, il pronostico del match di Liga spagnola in programma domenica alle ore 16:15

Promosse insieme lo scorso anno, Oviedo ed Elche sono impegnate come ipotizzabile nella lotta alla salvezza. Due squadre che hanno assoluta necessità di punti.

Ed entrambe stanno bene, addirittura i padroni di casa, con sette punti nelle ultime tre uscite, hanno ridato fiato alle proprie possibilità di salvezza. Una permanenza che ad un certo punto dell’anno sembrava bella ché andata e invece, adesso, si sogna di tornare in corsa. Il compito, parliamoci chiaro, rimane arduo, complicatissimo. Servirebbe un’altra vittoria contro una squadra, quella ospite, che ha piazzato quattro vittorie nelle ultime cinque partite e che guarda con molto interesse ad un altro risultato positivo.

C’è da sottolineare, però, che il cammino esterno dell’Elche è brutto, con quattro sconfitte di fila. Una situazione brutta, per pensare di riuscire a fare il colpo grosso. Insomma, crediamo fortemente che l’Oviedo abbia le qualità necessarie, soprattutto sotto l’aspetto mentale, in questo momento, per fare qualcosa di unico. Cioè prendersi un’altra vittoria e avvicinare ancora di più la possibilità della permanenza.

Come vedere Real Oviedo-Elche in diretta tv e in streaming

Il match Real Oviedo-Elche, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Real Oviedo è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Oviedo vincente, che si giocherà con questa affermazione tutte le possibilità di salvezza in questa parte finale di stagione. Per l’Elche una sconfitta pesantissima, ma in trasferta si fa proprio fatica.

Probabili formazioni Real Oviedo-Elche

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Bailly, Calvo, Lopez; Sibo, Colombatto; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas.

ELCHE (3-5-2): Dituro; Sangare, Affengruber, Petrot; Tete Morente, Villar, Febas, Neto, Valera; Mir, Andre Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0