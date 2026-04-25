Pronostico Verona-Lecce: l’occasione della vita

Verona-Lecce è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La prima di due occasioni della vita. Sì, perché il Lecce, che grazie al pareggio contro la Fiorentina dello scorso fine settimana ha agganciato la Cremonese, si appresta a vivere le due partite che possono cambiare il senso della stagione contro Verona e Pisa, praticamente retrocesse.

Partiamo dai padroni di casa che dopo una serie di salvezze incredibili, quest’anno pagano lo scotto di una rosa costruita un po’ male che poi come al solito è stata anche presa di mira a gennaio dalle big. Alcune cessioni importanti e una permanenza mai davvero possibile. Quindi, tutto è pronto per l’aritmetica, che potrebbe anche arrivare in questo turno di campionato, e tutto è pronto per iniziare a programmare la prossima annata.

Il pareggio contro la Fiorentina non ha fatto allontanare il Lecce che se la giocherà probabilmente solamente contro la Cremonese la salvezza. La squadra di Di Francesco assapora l’opportunità di mettere in campo delle motivazioni extra per questo match, cosa che non possiamo dire per i padroni di casa. Un’occasione unica, una delle migliori di tutta la stagione, per riuscire a prendersi i tre punti che possono valere doppio. Evidente che questa sfida sia segnata, evidente che il Verona non potrà mai mettere in campo la voglia del Lecce. Che sogna il colpo grosso in trasferta. E crediamo ci possa davvero riuscire.

Come vedere Verona-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Lecce è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Le motivazioni pesano e faranno la differenza in questa partita. Il Lecce si può prendere tre punti d’oro e mirare alla salvezza contro un Verona ormai in B. Possibilità di non vittoria esterna non ne esistono.

Le probabili formazioni di Verona-Lecce

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Orban.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Ramadani, Ngom, Pierotti; Coulibaly, Banda; Stulic.

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POSSIBILE RISULTATO: 0-2