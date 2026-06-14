Pronostico Iran-Nuova Zelanda: chi perde è già quasi spacciato

Iran-Nuova Zelanda è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quella iraniana è stata una delle prime selezioni a staccare il pass per il Mondiale nordamericano e l’ha fatto dominando i due gironi di qualificazione, vincendo 11 partite su 16 e raggiungendo l’obiettivo con enorme anticipo. Eppure il Team Melli ha seriamente rischiato di non prendere parte a quello che sarà il suo quarto campionato del mondo consecutivo. I motivi, purtroppo, li conosciamo tutti: dallo scorso febbraio l’Iran è nella morsa della guerra, che lo vede contrapposto proprio agli USA, uno dei tre stati organizzatori della rassegna iridata insieme a Messico e Canada.

Sin da subito, dunque, si sono venute a creare delle spinose questioni diplomatiche, coi giocatori che hanno pure minacciato di non partecipare.

Alla fine, dopo una lunga e complessa mediazione geopolitica da parte della FIFA, la truppa guidata da Amir Ghalenoei è sbarcata nel nuovo continente: il suo quartier generale però sarà quello di Tijuana, in Messico, e si recherà negli States esclusivamente per disputare le gare. La prima è in programma al SoFi Stadium di Inglewood, in California, contro la Nuova Zelanda, sulla carta la squadra meno competitiva del gruppo G, formato anche da Belgio ed Egitto. Restano tante, tuttavia, le incognite sull’Iran, sia sotto il profilo psicologico sia su quello fisico. Il massimo campionato iraniano, la Persian Gulf Pro League, è fermo da febbraio, da quando è scoppiata la guerra. E molti dei giocatori che militano in patria potrebbero essere non al 100%.

Le tante “facce” del Team Melli

Tra marzo e giugno l’Iran ha disputato tre amichevoli: una sconfitta di misura con la Nigeria e tre vittorie di fila con Costa Rica, Mali e Gambia, alle quali il Team Melli ha rifilato 10 gol complessivi, subendone solo uno.

Per quanto riguarda lo stile di gioco, Ghalenoei ha dimostrato di essere molto pragmatico, pronto ad adottare moduli diversi in base all’avversario che ha di fronte. Nel match con la Nigeria, la squadra si è schierata con 3-6-1, una formazione che il ct ha definito il “piano B difensivo” della squadra, probabilmente pensato per l’incontro del girone con il Belgio. Contro la Costa Rica, Ghalenoei ha optato invece per un 4-4-2, sebbene il modulo principale rimanga comunque il 4-2-3-1, utilizzato per gran parte delle qualificazioni.

Per provare a superare per la prima volta la fase a gironi, l’Iran si affida nuovamente all’ex interista Taremi, il giocatore simbolo della squadra, nonché quello che vanta maggiore esperienza ad alti livelli. A 33 anni, toccherà nuovamente a lui trascinare il Team Melli: l’attaccante dell’Olympiacos contribuisce alla fase difensiva lottando su ogni pallone e sa come approfittare dei buchi lasciati dalla difesa avversaria. Da attenzionare anche Ghayedi, discontinuo ma talentuoso e capace di saltare l’uomo con indubbia facilità. Contro la Nuova Zelanda partirà in ogni caso dalla panchina, così come i due convalescenti Torabi e Cheshmi.

Gli All Whites vogliono stupire come nel 2010

Gli All Whites si apprestano a giocare la loro terza Coppa del Mondo, dopo le storiche qualificazioni del 1982 e del 2010. Sedici anni fa, in Sudafrica, non fecero affatto male (e l’Italia ne sa qualcosa), concludendo la fase a gironi senza sconfitte. In questo raggruppamento sembrano essere la classica “vittima sacrificale” – sono la selezione con il ranking più basso del torneo – nonostante qualche bookmaker li consideri una potenziale outsider.

Guidata da Darren Bazeley – ex difensore di Watford, Wolverhampton e Walsall – la Nuova Zelanda viene da due sconfitte, rimediate nei test pre-Mondiali: se l’1-0 con l’Inghilterra non preoccupa più di tanto (anzi), il 4-0 con Haiti ha fatto sorgere non pochi dubbi. Anche a marzo risultati altalenanti: KO con la Finlandia (0-2) e roboante 4-1 contro il Cile (prima vittoria contro una sudamericana).

In attacco Bazeley può contare sull’esperienza di Wood, attaccante del Nottingham Forest, giocatore che vanta il maggior numero di presenze (88) ed è miglior marcatore di tutti i tempi (45) di questa nazionale. Resta da capire, però, se ha definitivamente smaltito l’infortunio che ha condizionato la sua stagione con i Reds. Il ct neozelandese, tuttavia, prediligere un calcio basato sul possesso palla che non sarà facile da attuare contro avversari più talentuosi.

Come vedere Iran-Nuova Zelanda in diretta tv e in streaming

Iran-Nuova Zelanda è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Nonostante le distrazioni extracalcistiche e lo status di “nomadi” in questo Mondiale, l’Iran vanta un’esperienza internazionale e una qualità complessiva superiore. La Nuova Zelanda soffre la pressione difensiva e la tendenza di Bazeley a voler fare la partita potrebbe aprire praterie letali per il cinismo di Taremi. Pur essendo l’Iran favorito, la stanchezza mentale, i viaggi dal Messico e la prudenza tipica di una gara d’esordio potrebbero frenare i ritmi. Se Wood non sarà al 100% per pungere la retroguardia di Ghalenoei, il match potrebbe incanalarsi su un binario a punteggio ridotto.

Le probabili formazioni di Iran-Nuova Zelanda

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Yousefi, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Ghorbani; Jahanbakhsh, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi; Taremi.

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Bell, Stamenic; Just, Singh, Old; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0