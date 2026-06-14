Pronostico Iraq-Norvegia: margine d’errore ridottissimo

Iraq-Norvegia è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Era da Francia ’98 che la Norvegia non partecipava a un Mondiale. Ed anche l’ultimo grande torneo internazionale con gli scandinavi ai nastri di partenza è abbastanza datato: parliamo degli Europei del 2000. I Løvene hanno dovuto attendere oltre vent’anni, insomma, per finire nuovamente sulla carta geografica calcistica. I principali meriti sono di un movimento che ha saputo porre le basi per lo sviluppo di una generazione che oggi appare come una delle più forti e meglio assortite di sempre nella storia di questa nazionale.

Non solo Haaland, il giocatore più rappresentativo nonché una macchina da gol vivente. Il ct Stale Solbakken ha a disposizione una rosa di tutto rispetto, con qualità ed esperienza disseminate tutti i reparti.

Ma, aspetto ancora più importante, è riuscito a dare un’identità a una squadra che fino a qualche anno fa sembrava fermarsi sempre sul più bello e che dipendeva unicamente dalla straordinaria prolificità del fromboliere del Manchester City.

La prova del nove l’abbiamo avuta nelle qualificazioni, con la Norvegia che ha praticamente irriso gli avversari. Tra cui (ahinoi) l’Italia, strapazzata sia all’andata che al ritorno (3-0 e 1-4) e costretta a disputare i playoff. Solbakken e i suoi in quel raggruppamneto hanno fatto fuoco e fiamme. Otto vittorie su otto, realizzando la bellezza di 37 gol complessivi, a fronte dei soli 5 subiti. Un dominio assoluto e incontrastato che però non è proseguito nelle amichevoli pre-Mondiale. Tra marzo e giugno la Norvegia ha ottenuto una vittoria in quattro partite (sconfitta con l’Olanda, pareggi con Svizzera e Marocco e vittoria con la Svezia).

Solbakken punta sulle fasce

Di sicuro in Nordamerica la Norvegia dovrà alzare ulteriormente il livello, perché è capitata in un girone davvero tosto, in cui oltre al temibile Senegal c’è pure la fortissima e favoritissima Francia. Fondamentale, dunque, non sbagliare la gara d’esordio con l‘Iraq, probabile squadra-materasso di questo gruppo.

Ma come giocano i Løvene? Solbakken, esponente della scuola calcistica nordeuropea, persegue innanzitutto l’efficacia, attraverso la difesa a zona e un gioco offensivo basato sull’aggressività. L’obiettivo è regalare palle invitanti a falchi dell’area di rigore come Haaland e Sorloth: per questo motivo il ct chiede un grande lavoro sulle fasce, al terzino del Borussia Dortmund Ryerson per esempio, ma anche alla scattante ala del Lipsia Nusa. A centrocampo, poi, il perno è il capitano dell’Arsenal Odegaard, che dovrà essere bravo ad innescare Haaland (55 gol in 49 presenze con la selezione norvegese) attraverso passaggi filtranti tra le linee.

Rispetto a qualche anno fa, Solbakken dispone pure di difensori abili nel palleggio, come Heggem, ed è assai probabile che nelle tre gare della fase a gironi adotti degli stili diversi in base all’avversario che si troverà di fronte.

Vietato sottovalutare Arnold

I bookmaker sono abbastanza concordi nel dare poche speranze all’Iraq in ottica qualificazione. Sorteggio non fortunato per i Leoni della Mesopotamia, per i quali la partecipazione alla rassegna iridata è comunque motivo di grande orgoglio. La loro unica apparizione in un campionato del mondo risale a Italia ’90 ed in pochi pensavano che avrebbero interrotto questo digiuno dopo le difficoltà iniziali nel percorso di qualificazione, che hanno provocato l’esonero del precedente ct Jesus Casas.

Con l’arrivo del suo successore, l’australiano Graham Arnold, l’Iraq ha cambiato completamente marcia. Il cambio modulo (passaggio a un 4-4-2 con due attaccanti puri) ha dato i suoi frutti e i giocatori hanno abbracciato la filosofia del commissario tecnico: tanto lavoro sia fuori che dentro dal campo e mentalità vincente. I Leoni della Mesopotamia, dopo la rocambolesca vittoria con gli Emirati Arabi Uniti, si sono guadagnati il diritto di giocare gli spareggi interzona e lo scorso aprile hanno avuto la meglio nel match decisivo sulla Bolivia, abbattuta 2-1 nella gara unica di Monterrey, in Messico.

Da allora l’Iraq ha giocato tre amichevoli, tra le quali spicca un insperato pareggio con la Spagna (1-1). La sensazione è che possano rendere le cose difficili agli avversari di questo girone, ma alla lunga la penuria qualità in attacco ed il fatto di avere una rosa poco profonda peseranno. Davanti l’arma in più potrebbe essere l’attaccante Hussein, preso di mira dai tifosi durante le qualificazioni ma poi riscattatosi con il gol decisivo realizzato contro la Bolivia.

Come vedere Iraq-Norvegia in diretta tv e in streaming

La sfida Iraq-Norvegia è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 00:00 (ora italiana) al Gillette Stadium di Foxborough, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il divario tecnico complessivo e l’impatto fisico del tandem d’attacco norvegese sono troppo pesanti per la linea difensiva irachena. La Norvegia vorrà lanciare un segnale molto chiaro a Francia e Senegal, sbloccando la partita e mettendola in ghiaccio con almeno tre reti complessive. Al suo primo Mondiale, Haaland vorrà subito imprimere il suo marchio: con le linee di passaggio pulite garantite dalle invenzioni di Odegaard, il Re Mida del Manchester City troverà verosimilmente i varchi giusti per bagnare il suo storico debutto iridato con il gol.

Le probabili formazioni di Iraq-Norvegia

IRAQ (4-4-2): Hassan; H. Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Amyn, Sher, Al-Ammari, Bayesh; A. Hussein, Al-Hamadi.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berge, Berg, Ödegaard; Sörloth, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3