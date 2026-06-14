Pronostico Francia-Senegal: subito un ostacolo serio per la corazzata di Deschamps

Francia-Senegal è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

La Francia a questo Mondiale si presenta con uno squadrone davvero clamoroso, come pochi se ne sono visti nell’intera storia della Coppa del Mondo. Non è un caso che negli ultimi giorni, per alcuni bookmaker, sia diventata la favorita numero uno scavalcando di poco la Spagna nelle quote.

Les Bleus sono vicecampioni del mondo (nel 2022 furono fermati solo dai rigori) e puntano a giocare quella che sarebbe la loro terza finale consecutiva, un’impresa che non riesce dal trittico del Brasile tra 1994, 1998 e 2002.

Didier Deschamps, ormai in carica da più di un decennio – a fine torneo lascerà, qualunque dovesse essere l’esito della spedizione – nonostante le critiche che gli vengono rivolte per aver vinto “a malapena” un Mondiale con delle rose di assoluta qualità, può garantire quell’esperienza che manca a parecchi commissari tecnici, soprattutto nel gestire un gruppo composto da tantissime stelle e dunque non semplice da far coesistere, tra spogliatoio e rettangolo di gioco. L’accusa che spesso viene mossa a Deschamps è quella di far giocare questa Francia galattica con un atteggiamento fin troppo conservativo: a Euro 2024, ad esempio, i transalpini pur arrivando in semifinale segnarono solamente 4 gol, di cui uno su azione.

Sotto questo profilo, tuttavia, i Bleus sembrano aver fatto dei significativi passi in avanti: nel girone di qualificazione, dominato senza problemi, Mbappé e compagni hanno realizzato 16 gol in 6 partite, mentre nelle ultime quattro amichevoli (vittorie con Brasile, Colombia, Irlanda del Nord e sconfitta con la Costa d’Avorio) la Francia ha sempre trovato la via del gol, segnando nove reti totali.

Una Francia più offensiva?

Qualcosa è cambiato? Il Mondiale ci darà le risposte, anche se Deschamps non dà l’impressione di voler togliere definitivamente il “freno” a questa nazionale, brillante più a livello difensivo – quinta miglior difesa nelle qualificazioni – che dalla metà campo in su, dove il ct può contare un vero e proprio arsenale. Per capire l’abbondanza della Francia basta dare un’occhiata a chi è rimasto fuori dalle convocazioni, tra cui Camavinga, Kolo Muani e Khephren Thuram, gente che difficilmente sarebbe stata esclusa se avesse avuto un’altra nazionalità.

In attacco abbiamo il Pallone d’Oro in carica Dembélé, altri fenomeni del PSG bicampione d’Europa come Doué e Barcola, il giocatore che si è preso la scena nell’ultima Champions League a suon di giocate sensazionali, Olise. E poi c’è Mbappé, che malgrado sia reduce da una stagione tumultuosa con il Real Madrid, ha comunque assicurato la solita valanga di gol. In mezzo troviamo un mix perfetto di esplosività, esperienza, qualità ed esuberanza: il veterano Kanté, gli imprescindibili Rabiot e Tchouaméni, l’imprevedibilità di Cherki e la duttilità di Zaire-Emery. Anche la difesa non scherza: Saliba è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Arsenal, Upamecano ha contribuito al dominio del Bayern Monaco in Bundesliga, senza dimenticare certezze come Koundé, Konaté e i fratelli Hernandez.

La Francia, inserita nel gruppo I, inizierà il suo percorso contro il Senegal, in un girone che non ammette troppi errori, visto che oltre ai Leoni della Teranga c’è pure la temibile Norvegia di Haaland. L’unico dubbio di formazione di Deschamps rimane la presenza di Koundé in difesa. Il terzino del Barcellona non è al meglio, se non dovesse farcela sarà sostituito da Malo Gusto, laterale del Chelsea.

Senegal squadra vera

E il Senegal? La selezione di Pape Thiaw – l’attuale ct faceva parte della rosa che nel 2002 sconfisse la Francia campione del mondo in carica all’esordio – dà la sensazione di essere la più “pronta” tra le africane insieme al Marocco.

Non a caso sono state proprio le due selezioni a contendersi la Coppa d’Africa nell’esplosiva finale dello scorso gennaio, decisa (per ora) a tavolino per via dell’abbandono del campo da parte dei senegalesi dopo il rigore assegnato all’ultimo minuto ai marocchini, successivamente sbagliato da Brahim Diaz. Il Senegal l’ha poi spuntata nei tempi supplementari ma la CAF a distanza di settimane ha ribaltato tutto, in attesa dell’esito dei ricorsi già annunciati.

I Leoni della Teranga arrivano comunque in buona forma al Mondiale. Solidi dietro e pericolosi in attacco grazie ad un reparto che ha cambiato tanto, hanno dominato le qualificazioni, staccando il pass con grande anticipo.

Thiaw ha voluto svecchiare la rosa, convocando sei giocatori che hanno meno di 6 presenze in nazionale. Oltre ai veterani Koulibaly, Gana Gueye, Pape Gueye ed ovviamente capitan Mané, in Nordamerica cercheranno di rubare la scena pure nuove leve come Mbaye, Camara, Diarra, Amara Diouf e Mamadou Sarr. Le ultime amichevoli, ad ogni modo, hanno fatto sorgere qualche dubbio: quelle disputate tra maggio e giugno si sono concluse con una sconfitta per 3-2 contro gli USA e un pareggio a reti bianche contro l’Arabia Saudita.

Come vedere Francia-Senegal in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Francia-Senegal è in programma martedì alle 21:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Francia-Senegal anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La Francia ha una profondità di rosa onestamente imbarazzante e l’obbligo di vincere subito per evitare un inizio in salita in un girone tra i più complicati. La qualità individuale dei Bleus dovrebbe bastare per contrastare la resistenza fisica del Senegal, in una gara da almeno due reti complessive. I transalpini oltretutto hanno una spaventosa tendenza a partire a tavoletta: sono andati a segno nei primi 45 minuti in tutte le ultime 5 partite disputate. L’approccio aggressivo di Mbappé e compagni potrebbe sorprendere la retroguardia di Thiaw nelle prime battute del match. Occhio all’esito Gol, che accompagna i Bleus da ben 5 partite consecutive.

Le probabili formazioni di Francia-Senegal

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Doué, Dembélé, Olise; Mbappé.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; A. Mendy, M. Sarr, Koulibaly, E. Diouf; Camara, P. Gueye, Diarra; I. Ndiaye, Jackson, Mané.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1