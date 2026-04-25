Pronostico Chelsea-Leeds: il sorriso nel caos

Chelsea-Leeds è una la semifinale di Fa Cup: pronostico, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Una settimana clamorosa quella del Chelsea, che dopo aver fatto firmare un contratto fino al 30 giugno del 2023 a Rosenior, a seguito delle cinque sconfitte di fila senza segnare, ha deciso di esonerarlo.

Un caos totale dentro i Blues, che per traghettare la squadra in questo finale di stagione, si sono affidati a McFarlane, che già aveva fatto questo lavoro quando era stato cacciato Maresca. Il nuovo tecnico si deciderà in estate, e vedremo quale sarà la decisione finale. Ora, il Leeds arriva a questo match con uno stato d’animo diverso, molto più sereno. Ma è evidente che le qualità tecniche della squadra londinese rimangano diverse, molto più importanti, molto più grosse. E questa è l’occasione – si gioca a Wembley, ricordiamo – di dare una mezza soddisfazione ai propri tifosi dopo diversi mesi in preda al panico. Ci riusciranno i nostri eroi?

Crediamo che il carattere che è mancato al Chelsea nel corso di questi ultimi mesi possa venire fuori in questo match decisamente alla portata. Una mezza gioia, come detto. Nel caos i veri giocatori, i veri uomini, vengono fuori alla grandissima.

Come vedere Chelsea-Leeds in diretta tv e streaming

La sfida Chelsea-Leeds, gara valida per la semifinale di Fa Cup in programma domenica 26 aprile alle 16, si potrà seguire su HBO Max e Discovery+. Servirà un abbonamento per vedere il match in diretta. Anche DAZN ha i diritti di questa manifestazione e quindi anche su questi canali si potrà seguire il match.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra, crediamo che il Chelsea possa mostrare di avere qualcosa ancora da dare in questo finale di stagione. La vittoria dei Blues è stuzzicante anche per via della quota che si porta dietro, altissima per i valori delle formazioni che scenderanno in campo.

Le probabili formazioni di Chelsea-Leeds

CHELSEA (5-4-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, Cucurella; Neto, Lavia, Caicedo, Fernandez; Delap.

LEEDS (3-4-1-2): Darlow; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Stach, Justin; Aaronson; Calvert-Lewin, Nmecha.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1