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Pronostico Chelsea-Leeds: il sorriso nel caos

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Chelsea-Leeds è una la semifinale di Fa Cup: pronostico, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Una settimana clamorosa quella del Chelsea, che dopo aver fatto firmare un contratto fino al 30 giugno del 2023 a Rosenior, a seguito delle cinque sconfitte di fila senza segnare, ha deciso di esonerarlo.

Pronostico Chelsea-Leeds
Pronostico Chelsea-Leeds: il sorriso nel caos (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un caos totale dentro i Blues, che per traghettare la squadra in questo finale di stagione, si sono affidati a McFarlane, che già aveva fatto questo lavoro quando era stato cacciato Maresca. Il nuovo tecnico si deciderà in estate, e vedremo quale sarà la decisione finale. Ora, il Leeds arriva a questo match con uno stato d’animo diverso, molto più sereno. Ma è evidente che le qualità tecniche della squadra londinese rimangano diverse, molto più importanti, molto più grosse. E questa è l’occasione – si gioca a Wembley, ricordiamo – di dare una mezza soddisfazione ai propri tifosi dopo diversi mesi in preda al panico. Ci riusciranno i nostri eroi?

Crediamo che il carattere che è mancato al Chelsea nel corso di questi ultimi mesi possa venire fuori in questo match decisamente alla portata. Una mezza gioia, come detto. Nel caos i veri giocatori, i veri uomini, vengono fuori alla grandissima.

Come vedere Chelsea-Leeds in diretta tv e streaming

La sfida Chelsea-Leeds, gara valida per la semifinale di Fa Cup in programma domenica 26 aprile alle 16, si potrà seguire su HBO Max e Discovery+. Servirà un abbonamento per vedere il match in diretta. Anche DAZN ha i diritti di questa manifestazione e quindi anche su questi canali si potrà seguire il match.

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Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 2.05 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra, crediamo che il Chelsea possa mostrare di avere qualcosa ancora da dare in questo finale di stagione. La vittoria dei Blues è stuzzicante anche per via della quota che si porta dietro, altissima per i valori delle formazioni che scenderanno in campo.

Le probabili formazioni di Chelsea-Leeds

CHELSEA (5-4-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, Cucurella; Neto, Lavia, Caicedo, Fernandez; Delap.
LEEDS (3-4-1-2): Darlow; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Stach, Justin; Aaronson; Calvert-Lewin, Nmecha. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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