Pronostico Stoccarda-Werder Brema: la reazione è immediata

Stoccarda-Werder Brema è una partita valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La scorsa settimana lo Stoccarda ha perso contro il Bayern Monaco, ci sta. Ma già alcuni giorni dopo, ai calci di rigori, si è preso la finale della Coppa di Germania. Una vittoria dei campioni in carica, importante, e che rilancia le ambizioni anche in campionato.
I padroni di casa sono quarti in classifica e hanno la necessità di vincere per allontanare – o risuperare – la squadra quinta in classifica, l’Hoffenheim, che nella giornata di sabato potrebbe vincere senza particolari problemi. E nonostante l’impegno di qualche giorno fa abbia tolto, senza dubbio, molte energie fisiche e mentali, l’impegno non è proibitivo. Sì, è vero che il Werder Brema avrebbe bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa di classifica, ma è altrettanto vero che le qualità tecniche della squadra ospite sono poche per mettere in difficoltà una formazione che, quando gioca in casa, si esalta.
Sì perché nelle ultime quattro uscite interne sono arrivate quattro vittorie e solamente il Dortmund, che come sappiamo molto spesso fa un campionato a parte nelle varie “fasi” della Bundesliga, è riuscito a prendersi il malloppo pieno. Insomma, in poche parole, il colpo grosso dello Stoccarda, perché di questo si tratterebbe, è davvero alla portata. Dentro una gara anche con molti gol. Ma tutto il nostro pronostico ve lo diciamo sotto.
Come vedere Stoccarda-Werder Brema in diretta tv e streaming
La sfida Stoccarda-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.53 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.47 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La vittoria dello Stoccarda non è in discussione, dentro una gara da almeno tre reti complessive e crediamo pure da almeno un gol per squadra. Ma se volete andare sul sicuro avrete capito su cosa andare.
Le probabili formazioni di Stoccarda-Werder Brema
STOCCARDA (3-4-1-2): Nubel; Hendricks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; Nartey; Demirovic, Undav.
WERDER BREMA (4-1-4-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Deman; Lynen; Nijnmah, Stage, Puertas, Schmid; Milosevic.
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