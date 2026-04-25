Pronostici Bologna-Roma: marcatore e tiri in porta

Bologna-Roma, le dritte in chiave player building del match in programma al Dall’Ara: le opzioni sul tavolo

Uno degli ultimi treni per continuare a sognare la Champions League. Al termine di una settimana vulcanica che ha portato agli addii di Ranieri e Massara, i giallorossi saranno di scena al “Dall’Ara” con l’intento di mantenere la scia della Juventus, distante cinque punti.

Desiderosi di riscattare l’ultima sconfitta maturata proprio al cospetto degli uomini di Spalletti, il Bologna proverà comunque a giocare la sua partita, fatta di aggressività, pressing alto e rapide verticalizzazioni. L’abilità degli uomini di Gasperini di eludere il primo pressing dei felsinei trovando subito gli attaccanti rappresenterà una chiave tattica molto interessante.

Un fattore dal suo arrivo in Serie A, Malen è il candidato numero uno ad inserire il suo nome almeno nei quasi marcatori della partita. I numeri sono assolutamente dalla sua parte: 10 gol, 21 tiri in porta e 53 conclusioni complessive. Letteralmente trascinante.

Con Soulé parso in forma e in crescita di condizione, l’argentino dovrebbe ritagliarsi non pochi spazi per convergere sul suo piede forte e andare alla conclusione. In questa scia, si potrebbe osare qualcosa in più sul fronte Rowe, sempre più determinante negli automatismi dello scacchiere di Italiano.

L’ex Marsiglia dovrebbe “stressare” e non poco la corsia destra della Roma obbligando Soulé ad un dispendioso lavoro dalla cintola in giù: alla luce del suo esaltante periodo di forma, l’Over 1,5 tiri in porta plus di Rowe non è affatto un’opzione da escludere.

Malen quasi marcatore con sostituto; Rowe Over 1,5 tiri in porta plus e Soulé Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,03 su Goldbet.