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Pronostico Rayo Vallecano-Real Sociedad: una cosa è scontata

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Rayo Vallecano-Real Sociedad, il pronostico del match di Liga spagnola in programma domenica alle ore 14

Un match complicato, questo, da pronosticare. Per una serie di motivi. Il primo: nonostante il Rayo Vallecano abbia 38 punti in classifica non è salvo. Vero che ci sono squadre in mezzo e anche un numero importante, però la matematica non è dalla parte dei padroni di casa.

Pronostico Rayo Vallecano-Real Sociedad
Pronostico Rayo Vallecano-Real Sociedad: una cosa è scontata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Real Sociedad, invece, dopo aver perso nel turno in mezzo alla settimana, successivo alla conquista della Coppa del Re, ha di fatto chiuso ogni possibilità di prendersi una qualificazione alla Champions League. Ma ormai la Coppa per il prossimo anno c’è, ed è l’Europa League, quindi questa squadra ha mollato la presa. Certo, a nessuno piace perdere sempre, ed è qui che c’è l’inganno.

Anche perché, tra le altre cose, nel cuore della prossima settimana il Rayo Vallecano sarà impegnato nella semifinale di Conference League contro lo Strasburgo. Una data storica per gli spagnoli, che hanno sicuramente un poco la testa verso quella partita. E allora? E allora è evidente che questo match abbia solamente un risultato che potrebbe fare felici tutti, quello del pareggio, che permetterebbe di muovere in maniera anche importante – soprattutto guardando in casa della squadra che gioca davanti ai propri tifosi – la classifica. Una gara che sì è difficile, perché oggettivamente potrebbe finire in qualunque modo, ma almeno un’indicazione ve la possiamo dare. Sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Rayo Vallecano-Real Sociedad in diretta tv e in streaming

Come vedere Rayo Vallecano-Real Sociedad
Come vedere Rayo Vallecano-Real Sociedad in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il match Rayo Vallecano-Real Sociedad, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.65 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Ci aspettiamo, intanto, una gara da GOL. Sì, entrambe a segno ci pare abbastanza scontato. E poi occhio al pareggio: sorrisi per tutti.

Probabili formazioni Rayo Vallecano-Real Sociedad

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Cardenas; Ratiu, Ciss, Vetrouwd, Chavarria; Diaz, Valentin; De Frutos, Palazon, Pacha; Alemao.
REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Elustondo, Martin, Caleta-Car, Munoz; Gorrotzategi, Soler; Kubo, Mendez, Marin; Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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