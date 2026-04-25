I pronostici di sabato 25 aprile: Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, FA Cup e Ligue 1

I pronostici di sabato 25 aprile, ci partite di Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, Fa Cup e Ligue 1
Il sabato di Bundesliga si preannuncia incandescente con un turno pomeridiano che mescola la passerella dei campioni, la caccia ad un posto in Europa e drammatici scontri per non retrocedere.
I riflettori sono inevitabilmente puntati sul Bayern Monaco di Vincent Kompany che, dopo aver celebrato il trentacinquesimo titolo e aver centrato la finale di Coppa di Germania, vola a Mainz con un obiettivo ambizioso: eguagliare il record storico di 91 punti della stagione 2012-13.
Con una differenza reti già a quota +80, i bavaresi sono una macchina da gol, anche se il Mainz ha motivazioni enormi. Una vittoria contro i campioni potrebbe garantire la salvezza matematica con tre turni d’anticipo alla squadra di Urs Fischer.
Considerando la pancia piena del Bayern Monaco e la voglia di chiudere i conti dei padroni di casa, il segno Gol appare la scelta più sensata in una sfida che si preannuncia aperta e divertente.
Tra le partite da over 2,5 occhio a Manchester City-Southampton, Angers-PSG e Wolverhampton-Tottenham. Vittorie in arrivo per Lione, Liverpool e Arsenal.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Amburgo-Hoffenheim, Bundesliga, ore 18:30
Vincenti
- LIONE (in Lione-Auxerre, Ligue 1, ore 15:00)
- LIVERPOOL (in Liverpool-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00)
- ARSENAL (in Arsenal-Newcastle, Premier League, ore 18:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Angers-PSG, Ligue 1, ore 19:00
- Manchester City-Southampton, FA Cup, ore 18:15
- Wolverhampton-Tottenham, Premier League, ore 16:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Augsburg-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30
- Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30
- Tolosa-Monaco, Ligue 1, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.33 GOLDBET ; 12.90 SPORTBET; 11.33 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Venezia-Empoli, Serie B, ore 17:15
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