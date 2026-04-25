Pronostico Fiorentina-Sassuolo: occasione d’oro per la Viola

Fiorentina-Sassuolo è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina si sta avvicinando a piccoli passi all’obiettivo salvezza, che potrebbe diventare quasi matematica in caso di vittoria nel match dell’ora di pranzo con il Sassuolo. La Cremonese terzultima, infatti, è stata strapazzata 4-0 dal Napoli nell’anticipo del venerdì e se la Viola dovesse riuscire a battere gli emiliani volerebbe a +11 sulla zona rossa a quattro giornate dalla fine. Svanirebbe, praticamente, l’incubo retrocessione che per buona parte della stagione ha tormentato il sonno della tifoseria gigliata. Paolo Vanoli negli ultimi due mesi ha badato al sodo: la sua Viola non ha di certo incantato dal punto di vista del gioco, essendo stata messa sotto anche da squadre tecnicamente inferiori, ma ha comunque portato a casa quei punti che servivano per venire fuori da una situazione complicatissima, che stava diventando drammatica.

De Gea e compagni non perdono dallo scorso 2 marzo in campionato e da allora hanno inanellato ben sei risultati positivi. L’ultimo, il pari nello scontro diretto con il Lecce (1-1).

La Fiorentina in Salento ha rischiato tanto ed è stata più volte graziata dai giallorossi, come al solito poco prolifici, ma di riffa o di raffa e grazie a qualche giocata individuale ha portato a casa un altro punto prezioso. A Firenze, intanto, si inizia a pensare al futuro e, a tal proposito, è già cominciato il toto-allenatore: difficile che Vanoli rimanga al timone della Viola, mentre uno dei papabili è proprio quel Fabio Grosso che sfiderà la Fiorentina nel lunch match di giornata con il suo Sassuolo.

Grosso non è in vena di regali

Dopo aver riportato subito i neroverdi in Serie A, Grosso ha dimostrato di poter fare bene anche al piano di sopra: gli emiliani stanno sorprendendo tutti, andando al di là delle aspettative e salvandosi con enorme anticipo.

Attualmente occupano il decimo posto e, malgrado non abbiano più obiettivi realistici da tempo, non sembrano in vena di regali, anzi. Sabato scorso hanno scombinato i piani di Cesc Fabregas e del suo Como, squadra in lotta per la Champions League, centrando il secondo successo casalingo consecutivo (2-1).

In trasferta, tuttavia, le motivazioni calano un po’. L’ultima vittoria del Sassuolo lontano dal Mapei Stadium risale a febbraio e la porta di Muric non è mai rimasta inviolata nelle ultime 10 gare disputate fuori casa. Al “Franchi” Grosso dovrà fare a meno del suo capitano, Berardi, che deve scontare un altro turno di stop (respinto il ricorso del club). Al suo posto Volpato, che già all’andata ha castigato i viola nel 3-1 di Reggio Emilia. Dall’altro lato, Rugani è pronto a rilevare lo squalificato Pongracic al centro della difesa, sull’out mancino invece Balbo verrà schiarato al posto dell’infortunato Gosens. Brescianini e Solomon dovrebbero tornare dal 1′, in attacco niente da fare per Kean: toccherà di nuovo a Piccoli.

Come vedere Fiorentina-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Sassuolo, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Viola è diventata una squadra estremamente pragmatica: sei risultati utili di fila nel momento clou ed un’imbattibilità casalinga che dura da gennaio. Il Sassuolo, però, è la mina vagante del torneo. E, nonostante l’assenza di Berardi, ha dimostrato di avere le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque. I precedenti tra queste due squadre sono garanzia di spettacolo: 10 gol totali nelle ultime due sfide e ben 10 segni Gol usciti negli ultimi 11 incroci. La Fiorentina deve vincere per la salvezza matematica e i neroverdi non hanno nulla da perdere, una combinazione che storicamente porta entrambe le squadre a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1