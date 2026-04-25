Pronostico Torino-Inter: quinta gemma di fila e festa sempre più vicina

Torino-Inter è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria del Napoli contro la Cremonese nell’anticipo del venerdì ha rimandato la possibile festa scudetto dell’Inter già in questa giornata di campionato. Battendo il Torino e restando a +12 sui partenopei, però, i nerazzurri sarebbero comunque a pochi centimetri dal traguardo e verosimilmente si laureerebbero campioni d’Italia per la ventunesima volta nella loro storia nel prossimo turno: a quel punto sarebbe sufficiente che la squadra di Antonio Conte non avesse la meglio sul Como per poter dare il via ai festeggiamenti. In settimana, nel frattempo, Cristian Chivu si è assicurato anche il pass per la finalissima di Coppa Italia rimontando il Como di Fabregas per la seconda volta nel giro di due settimane.

In coppa la “remuntada” è stata ancora più entusiasmante di quella di campionato: sotto di due gol a inizio ripresa, l’Inter ha iniziato a martellare la difesa lariana – la seconda meno battuta della Serie A – riuscendo a ribaltare tutto in meno di mezz’ora (doppio Calhanoglu e Sucic). A Roma, il prossimo 13 maggio contro la Lazio, i nerazzurri avranno l’occasione di completare il double e di chiudere la stagione con ben due trofei: non male, dal momento che le incognite non erano poche dopo la burrascosa fine dell’era Inzaghi.

Toro imbattuto in casa da febbraio

Il Torino invece è arrivato alla fatidica quota dei 40 punti ed è praticamente certo di giocare in Serie A anche l’anno prossimo. Non era scontato, viste le tribolazioni della gestione Baroni.

Una situazione che ha richiesto lo scossone in panchina e mai scelta fu più azzeccata di Roberto D’Aversa, capace in poco tempo di riportare quell’equilibrio che il Toro non aveva mai trovato nella prima parte della stagione. Dall’arrivo del nuovo tecnico i granata ne hanno vinte 4 in sette giornate – imbattuto in casa da due mesi – e domenica scorsa sono tornati a pareggiare per la prima volta da febbraio, impattando 0-0 con la Cremonese (secondo clean sheet nelle ultime tre). Anche contro l’Inter D’Aversa riproporrà il 3-4-1-2, con Vlasic pronto ad inventare dietro alla coppia formata da Simeone e Adams (lo scozzese resta in ballottaggio con Kulenovic). Nell’Inter slitta il recupero di Lautaro Martinez, che non tornerà prima del Parma. Chivu, in compenso, ritrova Sucic – squalificato nella scorsa giornata – e Bisseck.

Come vedere Torino-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Inter è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Lo stato di grazia offensivo dell’Inter è sotto gli occhi di tutti: ha vinto le ultime tre di campionato segnando sempre almeno tre reti. Il Torino è un osso duro, soprattutto tra le mura amiche dove ha fatto bottino pieno nelle ultime tre uscite, ma la voglia dei nerazzurri di cucirsi il tricolore sul petto è troppo forte, soprattutto avendo di fronte una squadra già salva e senza obiettivi concreti. I precedenti all’Olimpico sorridono all’Inter (tre vittorie consecutive senza subire gol), ma il Toro visto nelle ultime sette giornate (4 vittorie) secondo noi venderà carissima la pelle. La capolista ha una qualità tecnica e una profondità di rosa che, nel lungo periodo, dovrebbero comunque prevalere. La quota dell’Over 1.5 a supporto della vittoria nerazzurra è giustificata dalla facilità con cui la squadra di Chivu continua a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Susic, Dimarco; Thuram, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2