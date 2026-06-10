Pronostico Canada-Bosnia: già in palio punti di platino

Canada-Bosnia è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

È indubbiamente un momento storico per il Canada, pronto a debuttare nel Mondiale che co-organizza insieme a USA e Messico. I Canucks partecipano alla rassegna iridata per la seconda volta di fila e questo è di per sé già un evento, dal momento che prima dell’edizione qatariota del 2022 avevano preso parte solamente a Messico ’86. In realtà il movimento calcistico nell’immenso paese nordamericano si segnala in crescita da un po’ e lo dimostra il fatto che diversi elementi a disposizione del ct Jesse Marsch (David e Davies su tutti) giochino da diversi anni ad alto livello in Europa.

La federazione, tra l’altro, ha appena rinnovato il contratto del tecnico statunitense ex Lipsia fino al 2030, un segnale importante che attesta la volontà di continuare a lavorare insieme in un progetto a lungo termine, a prescindere da come andranno le cose al Mondiale. Già portare il Canada per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta sarebbe un’impresa, considerando che i Canucks non hanno mai superato i gironi, avendo una storia quasi nulla (il calcio, del resto, a queste latitudini è solo il terzo sport nazionale più seguito dopo hockey e lacrosse).

Sotto la guida di Marsch, il Canada si è trasformato in una squadra compatta in difesa, che raramente si prende rischi con la palla tra i piedi, preferendo attaccare velocemente da un’estremità all’altra del campo.

Davies non recupera (per ora)

In fase di non possesso palla, i Canucks tendono invece a ripiegare su due linee di quattro, cercando di arginare gli avversari con un blocco difensivo ben organizzato. Come se non bastasse, non hanno subito più di un gol nella stessa partita dalla vittoria per 4-2 contro l’Ucraina nel giugno 2025. E da allora hanno disputato 12 amichevoli, tra cui le ultime due con Uzbekistan e Irlanda, terminate rispettivamente 2-0 e 1-1.

Marsch probabilmente nella gara d’esordio con la Bosnia dovrà rinunciare al suo giocatore di maggior talento, il terzino sinistro del Bayern Monaco Davies, reduce da una stagione tormentata dagli infortuni. Ad ogni modo, nelle partite giocate con i bavaresi quest’anno, il difensore laterale ha registrato una media di 19,2 portate di palla ogni 90 minuti e 5,0 avanzamenti progressivi lunghi.

Un altro giocatore determinante è il centrocampista Eustaquio, in prestito al Los Angeles FC dal Porto, che in mediana farà coppia con Koné, messosi recentemente in mostra con il Sassuolo in Serie A. Resta da capire l’impatto che invece avrà il centravanti David, reduce da un’annata non positiva con la Juventus.

Bosnia al Mondiale dopo un doppio “miracolo”

In un girone, quello B, in cui la Svizzera sembra avere qualcosa in più rispetto alle altre, sia Canada che Bosnia hanno la possibilità di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Motivo per cui la sfida di Toronto rischia di essere subito decisiva in tal senso. La selezione balcanica è in Nordamerica grazie a due autentici “miracoli sportivi” avvenuti nei playoff. In semifinale Dzeko e compagni contro ogni pronostico hanno eliminato il Galles ai rigori dopo un’eroica resistenza, ma il capolavoro l’hanno realizzato in finale con l’Italia di Gattuso, estromessa sempre in seguito ai tiri dal dischetto.

Per la seconda volta nella storia, dunque, la Bosnia avrà l’opportunità di giocare un Mondiale. Nel 2014 l’ultima partecipazione, anche se quella era una selezione ben più talentuosa. Uno dei grandi protagonisti della rocambolesca qualificazione è stato il commissario tecnico Sergej Barbarez: la Bosnia aveva ottenuto solamente quattro vittorie nelle precedenti 19 partite in due cicli di qualificazione prima del suo arrivo nel 2024.

Dopo le difficoltà iniziali, Barbarez è riuscito a creare un gruppo solido ma soprattutto a valorizzare giocatori che sono cresciuti fuori dal paese (Svezia, Germania, Austria e Stati Uniti).

L’identità della Bosnia si fonda su una difesa aggressiva e sulle transizioni rapide. Occhio a giovani come Alajbegovic, Bajraktarevic, Muharemovic e Dedic, che hanno portato energia ad una squadra ancora trascinata, non solo emotivamente, dal veterano Dzeko, che in attacco verrà supportato da Demirovic (dodici gol nell’ultima Bundesliga con lo Stoccarda).

Nelle due amichevoli di avvicinamento al Mondiale i balcanici hanno ottenuto due pareggi: 0-0 con la Macedonia del Nord e 1-1 con Panama. Il grande dubbio di Barbarez riguarda proprio Dzeko, che in settimana non si è allenato per un problema alla spalla e non è detto che parta dalla panchina.

Come vedere Canada-Bosnia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Canada e Bosnia è in programma venerdì alle 21:00 (ora italiana) al BMO Field di Toronto, in Canada, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Canada-Bosnia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

L’emotività dell’esordio casalingo spingerà il Canada, che tatticamente subisce poco e preferisce non correre rischi in transizione. La Bosnia baderà a chiudere le linee di passaggio per pungere di rimessa. Ci aspettiamo un match estremamente tattico, teso e con poche marcature, dove i padroni di casa manterranno l’imbattibilità. La tenuta difensiva del Canada nei primi tempi e l’attitudine della Bosnia a erigere barricate nei match da dentro o fuori (come visto nei playoff) potrebbero congelare la prima frazione di gioco sullo 0-0 iniziale.

Le probabili formazioni di Canada-Bosnia

CANADA (4-4-2): Crêpeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Larin.

BOSNIA (4-3-3): Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic, Memic; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Demirovic, Bazdar.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1