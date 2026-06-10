Pronostico Corea del Sud-Repubblica Ceca: scontro totale per l’obiettivo sedicesimi

Corea del Sud-Repubblica Ceca è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il gruppo A, a primo acchito, sembra essere molto equilibrato. La Repubblica Ceca è, al momento, un gradino sotto i padroni di casa del Messico, che possono contare sull’importante vantaggio del fattore campo. Nelle retrovie invece troviamo Corea del Sud e Sudafrica, due selezioni che hanno più o meno le stesse chance di superare la fase a gironi. Cioè poche. Gli asiatici si giocheranno una fetta di qualificazione già in questo match d’esordio con i cechi, in programma a poche ore dalla gara inaugurale a Guadalajara, città messicana che si trova a oltre 1500 metri sul livello del mare.

Nessuno, in Asia, ha partecipato a più campionati del mondo dei sudcoreani, pronti a prendere parte alla fase finale della rassegna iridata per la tredicesima volta (undicesima consecutiva) nella loro storia.

Il ct è Hong Myung-bo, al suo secondo mandato come selezionatore di questa nazionale, di cui ha ovviamente vestito la maglia pure da giocatore. C’era in campo quando la Corea del Sud nel 2002 ha ottenuto uno storico quarto posto approfittando del Mondiale casalingo e l’ha allenata nel 2014, ma quella non fu un’esperienza indimenticabile. Nelle qualificazioni la Corea del Sud non ha convinto particolarmente. Pur chiudendo da imbattuta, in patria ha ricevuto numerose critiche per via dei troppi pareggi. Nelle amichevoli pre-Mondiale ha avuto la meglio su Trinidad e Tobago (5-0) ed El Salvador (1-0). Due partite in cui il commissario tecnico ha sorpreso tutti passando alla difesa a tre dopo che aveva sempre adottato un modulo a quattro.

In attacco la Corea del Sud punterà ancora sul suo giocatore più rappresentativo, l’ex Tottenham Son Heung-min, che nonostante i 33 anni di età ha dimostrato nella penultima amichevole di essere un fattore, segnando due gol. Pur giocando in MLS da un anno, insomma, sa ancora come si fa. Gli altri elementi di maggior spicco sono Lee Kang-in, che appena vinto la Champions League (anche se da riserva) con il PSG per il secondo anno di fila, e l’ex Napoli Kim Min-jae, oggi al Bayern Monaco (il difensore ha vinto 29 dei 39 duelli aerei disputati con la Corea del Sud nelle qualificazioni).

Cechi al Mondiale dopo 20 anni

La Repubblica Ceca torna al Mondiale dopo venti anni esatti, non essendosi più qualificata dopo il 2006. Quel torneo rappresentò la fine di un’era, visto che decretò la fine dell’epoca d’oro dei vari Poborsky, Smicer e Nedved.

Oggi questa selezione non ha stelle di questo calibro. Solo due giocano in Premier League (Soucek e Krejci, entrambi retrocessi). Ed il ct Miroslav Koubek ha deciso di fare di necessità virtù, puntando prevalentemente sull’organizzazione tattica e sulla fisicità.

Il giocatore più rappresentativo è Schick, sempre prolifico con il Leverkusen (primo giocatore ceco o cecoslovacco a raggiungere i 100 gol nei cinque principali campionati europei) ma la Cechia ha dimostrato di poter fare bene anche senza di lui. Koubek, subentrato a qualificazioni in corso, ha staccato il pass per il Mondiale grazie agli spareggi, dopo essere arrivato secondo dietro alla Croazia nel girone. A marzo i cechi l’hanno spuntata per due volte di fila ai rigori, battendo prima l’Irlanda e poi la più quotata Danimarca (in entrambi i casi era finita 2-2). I calci piazzati sembrano essere l’arma in più: durante le qualificazioni, la Repubblica Ceca si è distinta in questo fondamentale segnando più gol (compresi i rigori) di qualsiasi altra squadra (11), rappresentando il 50% di tutte le sue marcature (22).

Oltre a Schick, sono diversi i giocatori cechi che hanno fatto bene con i propri club nell’ultima stagione. Ad esempio Sulc, che con il Lione ha una media di 0,63 gol ogni 90 minuti, oppure Coufal, uno dei migliori dell’Hoffenheim.

Come vedere Corea del Sud-Repubblica Ceca in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Corea del Sud-Repubblica Ceca è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana) all’Estadio Akron di Guadalajara, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

L’altitudine di Guadalajara e l’importanza della posta in palio potrebbero rendere la gara vibrante. La Repubblica Ceca ha una facilità disarmante nel pungere su palla inattiva ma concede qualcosa dietro, mentre la Corea del Sud ha la capacità di far male in verticale. Ci aspettiamo una sfida da almeno due reti ma contenuta entro il tetto delle quattro complessive. La presenza in campo di due cecchini come Son e Schick, unita alla tendenza dei cechi a produrre match ricchi di capovolgimenti di fronte (come visto nelle sfide di marzo), rende la quota che vede entrambe le squadre a segno un’opzione estremamente calda.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Repubblica Ceca

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1