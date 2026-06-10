Pronostico Messico-Sudafrica, si alza il sipario sul Mondiale: non finisce come 16 anni fa

Messico-Sudafrica è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Spetta al Messico, uno dei tre paesi organizzatori insieme a Canada e USA, alzare il sipario sulla ventitreesima edizione della Coppa del Mondo FIFA 2026, che per la prima volta si svolgerà in tre stati diversi. Per una curiosa coincidenza, a dare il calcio d’inizio a questo Mondiale saranno i messicani, per l’appunto, e il Sudafrica, entrambi guarda caso già protagonisti della gara inaugurale di un’altra edizione della rassegna iridata, quella del 2010, organizzata dal paese africano. L’ultimo (e unico) confronto tra le due selezioni risale proprio a 16 anni fa, quando a Johannesburg Rafa Marquez riacciuffò a 10 minuti dalla fine i Bafana Bafana, che erano passati in vantaggio a inizio ripresa grazie a una rete dell’iconico Tshabalala.

Tutto è pronto nel mitologico Estadio Azteca, in passato teatro di ben due finali mondiali (1970 e 1986). Il Messico, potendo contare sul supporto del pubblico (e dell’altitudine, altro fattore da non sottovalutare), è il favorito numero uno per il primo posto nel gruppo A, composto anche da Corea del Sud e Repubblica Ceca. Ogni volta che ha organizzato i Mondiali, infatti, El Tri ha sempre fatto bene, raggiungendo in entrambe le occasioni i quarti di finale. Basterà poco, in ogni caso, per migliorare il risultato di Qatar 2022, una delle avventure più fallimentari (terzo posto nel girone ed eliminazione) in assoluto.

Il pragmatismo di Aguirre

Per arrivare più lontano possibile il Messico si è affidato a uno dei suoi commissari tecnici storici, Javier Aguirre, già al timone della nazionale messicana nei Mondiali 2002 e 2010.

Con lui alla guida El Tri lo scorso anno ha sollevato due trofei, la Gold Cup e la Nations League, e viene da otto risultati utili di fila (6 vittorie e due pareggi), parziale in cui ha subito a malapena due gol. La difesa, insomma, funziona e non è una sorpresa se consideriamo che Aguirre è sempre stato un allenatore molto pragmatico, ma la sfida del ct in questo Mondiale è far sì che il suo Messico abbia un atteggiamento più propositivo. I dati raccolti nel 2026 fanno ben sperare in tal senso: El Tri ha avuto un possesso palla inferiore a quello degli avversari soltanto in due occasioni (48% contro il Belgio e 35% contro il Portogallo).

Contro il Sudafrica Aguirre riproporrà un 4-3-3 molto flessibile che a gara in corso può trasformarsi in un 4-2-3-1 oppure in un 4-4-2 all’occorrenza. In attacco ci si affida all’attaccante del Fulham Raul Jimenez, favorito sul milanista Santi Gimenez (reduce da una stagione disastrosa con il Diavolo), mentre a centrocampo non è scontata la presenza di Edson Alvarez, capitano uomo-chiave, che nelle ultime due amichevoli è partito dalla panchina. In porta non ci sarà il leggendario Ochoa, convocato nonostante i 40 anni, ma il più giovane Rangel, estremo difensore del Guadalajara.

I Bafana Bafana concretizzano poco

Il Sudafrica non gioca un Mondiale proprio dall’edizione casalinga, quando divenne la prima nazione ospitante a non superare la fase a gironi. Nell’ultimo triennio, tuttavia, i Bafana Bafana sono tornati a farsi valere con un ottimo terzo posto in Coppa d’Africa (2023), risultato che ha fatto da apripista alla prima qualificazione al Mondiale dal 2002 (nel 2010 si qualificarono di diritto essendo il paese ospitante).

Parliamo in ogni caso di una nazionale che non brilla in quanto a qualità – l’unico di un certo livello è l’attaccante Foster, che gioca in Inghilterra, al Burnley – ed è per questo che il ct belga Hugo Broos si affiderà all’intensità, alla tenacia e al cinismo sottoporta. La prolificità non sembra appartenere al Sudafrica: otto squadre hanno segnato più gol di loro (17) nella fase a gironi delle qualificazioni CAF, e il loro totale di 12,9 xG suggerisce che il flusso di occasioni create è stato tutt’altro che costante. Meglio in fase di non possesso: i Bafana Bafana nelle qualificazioni hanno concesso agli avversari solo 5,2 xG e subito solo sei reti. Le ultime due amichevoli si sono concluse con due pareggi: 0-0 con il Nicaragua e 1-1 con la Giamaica.

Broos nella gara inaugurale dell’Azteca confida nel fiuto del gol di Foster, che sulla trequarti verrà supportato da Appollis, Zwane e Mofokeng (occhio in particolar modo alle due ali, che giocano insieme negli Orlando Pirates). Mediana invece affidata a Mokoena e Adams.

Come vedere Messico-Sudafrica in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Messico-Sudafrica è in programma giovedì alle 21:00 (ora italiana) all’Estadio Azteca di Città del Messico, in Messico, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Messico-Sudafrica anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro della gara inaugurale si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre gratuitamente, su RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La spinta emotiva dell’Azteca e il maggior tasso tecnico del Messico dovrebbero fare la differenza nella gara inaugurale. Tuttavia, l’estremo pragmatismo di Aguirre e il muro difensivo eretto dal Sudafrica di Broos lasciano presagire una sfida bloccata, tesa e con meno di quattro reti complessive. La retroguardia messicana si è dimostrata impenetrabile negli ultimi mesi e il Sudafrica fatica storicamente a produrre mole di gioco costante quando il livello si alza: i padroni di casa potrebbero blindare la porta di Rangel per l’intero match.

Le probabili formazioni di Messico-Sudafrica

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Brian Gutierrez, Lira, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Quiñones.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Kabini; Adams, Mokoena; Appollis, Zwane, Mofokeng; Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0